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Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

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Bursa'nın Mudanya açıklarında Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi açıklarında 3.7 büyüklüğünden deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.04'te Marmara Denizi Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Sarsıntı İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Haberler.com / Emre İliksiz - Doğal Afetler

Deprem Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

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