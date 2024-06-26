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Mark Rutte kimdir? NATO'nun yeni genel sekreteri Mark Rutte kaç yaşında, nereli?

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NATO'nun yeni genel sekreteri olarak atanan Mark Rutte hakkında merak edilenler artıyor. Rutte'nin kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler gündeme geliyor. Mark Rutte kimdir? NATO'nun yeni genel sekreteri Mark Rutte kaç yaşında, nereli?

NATO'da görev süresi dolan Jens Stoltenberg'in yerine genel sekreter olarak Hollanda Başbakanı Mark Rutte getirildi. Mark Rutte'nin kim olduğu merak ediliyor. Rutte'nin atanması, görev için tek rakibi olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in geçen hafta yarışı bıraktığını açıklamasının ardından bugün resmileşti. Peki, Mark Rutte kimdir? NATO'nun yeni genel sekreteri Mark Rutte kaç yaşında, nereli?

MARK RUTTE KİMDİR?

Mark Rutte 14 Şubat 1967 doğumlu Hollandalı siyasetçidir. 14 Ekim 2010 tarihinden beri Hollanda Başbakanıdır. En uzun süre görev yapan Hollanda başbakanıdır. 8 Ekim 2010'da yeni hükûmeti kurmakla görevlendirildi. 2006 yılından bu yana Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD) lideridir. 2006- 2010 yılları arasında mecliste grup başkanlığı yaptı.

1988'den 1991'e kadar Liberal Gençlik Örgütü JOVD'nin ve partinin 1993-1997 yılları arası yönetim kurulu üyesi oldu. Daha önce 22 Temmuz 2002'den 17 Haziran 2004'e kadar Sosyal İşler ve İstihdam Müsteşarı, 17 Haziran 2004'ten 27 Haziran 2006'ya kadar Eğitim, Kültür ve Bilim için Müsteşar olarak görev yaptı. 2006 yılında VVD lideri oldu.

2006 genel seçimlerinde, zaten hükûmette olan Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi, altı sandalye kaybetti ve muhalefet lideri oldu. 2010'da yapılan genel seçimlerde VVD en yüksek oy sayısına ulaştı ve Temsilciler Meclisindeki 150 sandalyenin 31'ini kazandı.

Uzun bir oluşum sürecinden sonra Başbakan oldu ve bir Kabine kurdu. 14 Ekim 2010'da yemin etmiş ve 92 yıl sonra Hollanda'nın ilk liberal Başbakanı olmuştur. Rutte, hükûmetin istifasını 23 Nisan 2012'de, bir kemer sıkma bütçesiyle ilgili görüşmelerde bir çıkmazın ardından VVD'nin şimdiye kadarki en yüksek sandalye sayısını kazandığı genel seçime yönlendirerek, VVD ve İşçi Partisi arasında bir koalisyon kurulmasına yol açtı. 5 Kasım 2012'de İkinci Rutte kabinesi Kraliçe Beatrix tarafından kuruldu.

2017 Hollanda genel seçimlerinin sonucuna göre hiçbir parti tek başına hükûmet kuracak çoğunluğa erişemedi. Uzun süren müzakerelerin ardından Mark Rutte'nin başbakanlığında Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi'nden (CU) oluşan dört partili koalisyon hükûmeti 26 Ekim 2017 tarihinde göreve başladı.

Mark Rutte kimdir? NATO'nun yeni genel sekreteri Mark Rutte kaç yaşında, nereli?

NATO'NUN YENİ GENEL SEKRETERİ KİM OLDU?

NATO müttefikleri, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi bir sonraki genel sekreter olarak seçti. Görev süresi dolan eski Genel Sekreter Jens Stoltenberg, halefi Rutte'yi "Gerçek Transatlantikçi, güçlü lider ve uzlaşı kurucu" sözleriyle övdü.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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