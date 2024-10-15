Marakeş nerede, hangi ülkede?

Marakeş, Fas'ın orta kısmında bulunan şehir. Ülkenin ilk başkenti olma özelliğini taşıyan şehir Atlas dağlarının dibinde bulunmakta ve Atlantik ile Fas arasında bir geçiş noktası oluşturmaktadır. Peki, Marakeş nerede, hangi ülkede?

MARAKEŞ NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Marakeş, Fas'ın orta kısmında bulunan şehirdir.

Ülkenin ilk başkenti olma özelliğini taşıyan şehir Atlas dağlarının dibinde bulunmakta ve Atlantik ile Fas arasında bir geçiş noktası oluşturmaktadır. Marrakesh "Kırmızı Şehir" olarak bilinir. Fas'ta önemli şehir/vilayetlerden biridir. 2006 yılına göre nüfusu 1.036.500 olup karlarla kaplı Atlas Dağları'nın eteklerindeki Marrakech-Tensift-El Haouz ekonomik bölgesinin güneybatı ortasında başşehirdir.

İsim

Orijinal adı muhtemelen Berberi dilinde mur (n) akush olup anlamı "Tanrının Ülkesi"dir. Aynı kelime Moritanya'da kendini gösterir, fakat bu yorum bugüne kadar hâlâ kanıtlanamamıştır.

Bu şehir, Marrakech-Tensift-El Haouz bölgesinin başşehridir.

Birkaç onyıl öncesine kadar Fas, Araplar, Persler ve Avrupalı'lar tarafından "Marakeş Krallığı" olarak biliniyordu. Avrupalı isimler olan Morocco, Marruecos, Maroc, Marokko vs doğrudan doğruya Beriberi kelimesi olan Murakush dan türemektedir.

Marakeş şehri Fas'ta geleneksel geniş ticaret pazarına sahiptir ve ayrıca Afrika ve Dünya'da en faal alanlardan biridir Djemaa el Fna. Faaliyet, telaş içindeki alan, akrobatlar, hikâye anlatıcıları, dansçılar ve müzisyenler ile doludur. Alan yiyecek standlarına dönüşerek meşgul hayatı ile kocaman bir açık hava restoranlarına dönüşür.

Şehrin adı, Fransızcada Marrakech, İngilizcede Marrakesh, Almancada Marrakesch ve Türkçede Marakeş şeklinde okunur.