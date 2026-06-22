Haberler

Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam" resti

Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan 'İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam' resti Haber Videosunu İzle
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan 'İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam' resti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'de 'mutlak butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla başlayan sarsıntı sürüyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinin 'yeni parti' kuracağı iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirirken, gazeteci Sinan Burhan'dan gündemi sarsacak bir iddia geldi: Mansur Yavaş, Özel'e "İmamoğlu'nun güdümünde kurulacak partide yokum" resti çekti.

  • Gazeteci Sinan Burhan, Mansur Yavaş'ın Özgür Özel ile yeni parti senaryoları üzerine görüştüğünü iddia etti.
  • Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun güdümünde kurulacak yeni bir siyasi partide yer almayacağını söylediği öne sürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yargı kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönüşü, parti içindeki fay hatlarını derinden sarstı. Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özgür Özel destekçileri arasındaki ayrışma giderek derinleşirken, Ankara kulislerinde Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinin yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

SİNAN BURHAN CANLI YAYINDA DUYURDU

Siyasetteki bu sıcak gelişmeler sürerken, TV100 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Sinan Burhan, Ankara siyasetini sarsacak çok çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı. Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Özgür Özel ile yeni parti senaryoları üzerine kritik bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü.

MANSUR YAVAŞ'TAN 'İMAMOĞLU' VETOSU

Burhan'ın iddiasına göre; Mansur Yavaş, yeni oluşum sürecinde kimlerin ne kadar etkili olacağı konusunda net bir çizgi çekti. Yavaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olası yeni partideki ağırlığına dikkat çekerek Özel'e şu tarihi mesajı verdiği iddia edildi:

"Ekrem İmamoğlu'nun güdümünde kurulacak yeni bir siyasi partide ben yer almayacağım."

"BU SİYASETEN BİR KIRILMADIR"

Kulis bilgisinin kesin kaynaklara dayandığının altını çizen Sinan Burhan, bu restleşmenin muhalefet cephesindeki dengeleri tamamen değiştirebileceğine işaret etti. Söz konusu iddiayı "Net bir bilgi. Bu siyaseten bir kırılmadır" sözleriyle değerlendiren Burhan'ın açıklamaları, İmamoğlu ve Yavaş arasındaki siyasi rekabetin yeni bir boyuta taşındığı şeklinde yorumlandı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan başkan AK Parti'de! Erdoğan'ın elini öpüp rozeti taktı
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı

CHP'de bir şok daha! İmamoğlu'nun prensi de AK Parti'ye göz kırptı
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, savcılık hemen düğmeye bastı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOzdemir vahap:

Kimin yeri neresi olduğuna halk karar verecek az sabir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

Dedikodu haberciliği..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu

İkisi için de aynı karar çıktı!
Dev transferde kriz! Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı

Dev transferde kriz! Aziz Yıldırım pazarlık masasını dağıttı

Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı

Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek çok başka çıktı
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı

Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Büyük ihanetin yazışmaları! Hem de en yakın arkadaşla

Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Pınar Altuğ için olay sözler

Anaokulunda infial yaratan görüntü! Şüpheli gözaltına alındı

Anaokulunda infial yaratan olay! Görüntü polisleri harekete geçirdi
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü

Maç bitince hepsi sokağa döküldü