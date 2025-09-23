Mansur Yavaş kimdir? Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, görevi ne?

Mansur Yavaş, siyasetteki duruşu ve kişiliğiyle dikkat çeken önemli isimlerden biri olarak merak ediliyor. Hayatı, eğitim geçmişi ve siyasi kariyerine dair bilinmeyen detaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mansur Yavaş hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş, 23 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Beypazarı'nda başlayan Yavaş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görmüş ve 1983 yılında mezun olmuştur. Askerlik görevini askeri savcı olarak tamamladıktan sonra uzun yıllar Beypazarı'nda serbest avukatlık yapmıştır.

Genç yaşlardan itibaren siyasete ilgi duyan Yavaş, ilk olarak 1989-1994 yılları arasında Belediye Meclis Üyesi olarak görev almıştır. 1999 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nden Beypazarı Belediye Başkanı seçilen Yavaş, tarihi dokunun korunması ve çevreye verdiği önemle dikkat çekmiştir. Daha sonra CHP'ye geçiş yaparak 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. Ayrıca 2024'ten itibaren Tarihi Kentler Birliği başkanlığını yürütmektedir.

MANSUR YAVAŞ KAÇ YAŞINDA?

Mansur Yavaş, 23 Mayıs 1955 doğumlu olduğundan 2025 yılında 69 yaşına girecektir. Yaklaşık 7-8 on yıldır aktif olarak hayatın içinde yer alan Yavaş, uzun süredir kamuoyunun tanıdığı ve takip ettiği önemli bir isimdir.

MANSUR YAVAŞ NERELİ?

Ankara'nın tarihi ilçesi Beypazarı doğumludur. Beypazarı'nın kültürel ve tarihî dokusunu korumaya yönelik çalışmalarıyla da adından sıkça söz ettirmiştir. Köklü bir Ankaralı olarak yerel yönetimlerde yaptığı hizmetlerle bölgesine büyük katkı sağlamıştır.

MANSUR YAVAŞ EVLİ Mİ?

Verilen bilgilerde kişisel yaşamıyla ilgili doğrudan bir detay yer almamaktadır. Ancak Mansur Yavaş'ın özel hayatı, genel olarak kamuoyunda çok ön planda olmamakla birlikte, evli olduğu bilinmektedir. Ailesine ve özel yaşamına ilişkin detaylar ise daha az paylaşılmaktadır.

MANSUR YAVAŞ KARİYERİ

Mansur Yavaş, hukuk eğitimi sonrası Beypazarı'nda serbest avukat olarak çalıştı. 1989-1994 yıllarında Belediye Meclis Üyesi olarak siyasete ilk adımını attı. 1999 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nden Beypazarı Belediye Başkanı seçildi ve bu görevde başarılarıyla tanındı.

Yerel yönetimdeki başarılı çalışmaları sonucunda çeşitli ödüller aldı. 2009 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu ancak seçilemedi. Ardından CHP'ye geçiş yaptı ve 2014 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak yarıştı. 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2024'ten itibaren Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı görevini de üstlenmiştir. Yavaş, yerel yönetimde hem çevre hem de kültürel miras korumasına verdiği önemle tanınır.