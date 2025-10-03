Manifest Rüya şarkısı sözleri: Winx-Manifest şarkısı yayınlandı!

Manifest grubu, müzik dünyasına yeni bir soluk getiren son şarkısını yayınladı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Özellikle şarkının sözleri, dinleyiciler tarafından merakla araştırılıyor ve sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılıyor. Hayranlar, şarkının anlamını ve mesajını çözümlemek için detaylı incelemeler yaparken, grup da bu yeni eserle müzik kariyerinde önemli bir adım attı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MANİFEST RÜYA ŞARKI SÖZLERİ

"Rüya" şarkısı, duygusal ve etkileyici sözleriyle de dikkat çekiyor. Şarkıda grup üyeleri duygularını güçlü bir şekilde aktarıyor:

Bölüm 1: Lidya

Sensiz, bak, ne mutluydum

Yapamıyorum, çok zor

Bıraktım senin gibi

Geri gelme, son bulsun

Ön Nakarat: Sueda, Hilal & Mina

Tekrar (Tekrar) bak istersen

Nasıl mutlu ol'caksan ol, yeter

Sessizce (Sessizce) kaybol, uzaklaş

Biz çoktan göklerde

Yoksun, hayallerin hep senin olsun

Nakarat: Lidya, Hilal & Birlikte

Rüyasında beni arıyormuş

Güçlüyüz ve bunu biliyorsun

Sen vazgeçtin bizden

Tek sen kaybettin cidden

Bölüm 2: Zeynep

İstedim seni yanımda başlarda

Artık hiç önemi yok

Bakıyorum da zor olmuş unutmak

Yüzümü görmen bile zor

Manifest, sözlerinde aşk, ayrılık ve güçlenme temalarını ön plana çıkarıyor. Şarkı, hem ritmi hem de sözleriyle geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor.

MANİFEST GRUBU NE ZAMAN ÇIKTI?

Manifest grubu, müzik dünyasına iddialı bir giriş yaparak Big5 Türkiye yarışmasında birincilik elde etti. Bu önemli başarı, yeni medya alanında faaliyet gösteren bir kurumun düzenlediği 'Big 5 Türkiye' yarışması sayesinde gerçekleşti. Yarışma, geçen yıl hayata geçirilmiş olup, Türkiye'nin dört bir yanından yetenekli genç müzisyenleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Big 5 Türkiye, sektöre yeni isimler kazandırmak ve müziğin geleceğine yön verecek yetenekleri keşfetmek amacıyla düzenlenen saygın bir platform olarak dikkat çekiyor. Manifest grubu da bu organizasyon sayesinde büyük bir çıkış yakalayarak, kariyerlerini sağlam adımlarla ilerletmeye başladı.

MANİFEST GRUBU KAÇ KİŞİ?

Türkiye'nin yeni ve iddialı kız grubu Manifest, şarkıları ve sahne performanslarıyla dikkat çekiyor. Altı üyeden oluşan grup, kariyerlerindeki ilk büyük konserlerini geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdi. Manifest üyeleri, 'Big 5 Türkiye' yarışması sayesinde geniş kitlelerce tanınmaya başladı ve müzik dünyasında adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

MANİFEST GRUP ÜYELERİ KİMLER?

Manifest grubu, müzik dünyasında altı yetenekli gençten oluşuyor:

Lidya Pınar (21): Rus dili ve edebiyatı öğrencisi. Vokalleriyle dikkat çekiyor.

Hilal Yelekçi (23): İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi. Grup içindeki enerjik performansıyla öne çıkıyor.

Zeynep Oktay (23): Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi. Sahne duruşu ve vokal katkısıyla grubu tamamlıyor.

Mina Solak (24): Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu. Dans ve vokal performansı ile grup içinde aktif rol alıyor.

Esin Bahat (24): Profesyonel dansçı. Sahne performanslarını güçlendiriyor ve görsellik katıyor.

Sueda Uluca (20): Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı öğrencisi. Grup içindeki enerjisi ve karakteriyle öne çıkıyor.