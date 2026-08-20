Mamak Belediyesi'nin 5 işinde aynı şirket çıkmıştı: EMKAR'ın adı Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde

Mamak Belediyesi'nin 2025 yılı ihale kayıtlarına ilişkin geçtiğimiz hafta yayımlanan araştırmada, 29 Mayıs ile 26 Haziran arasındaki 29 günlük dönemde beş ayrı işlemde EMKAR'ın yüklenici olduğu ortaya çıkmıştı.

Çöp araçları, çöp kasaları ve bakım-onarım işlerini kapsayan işlemlerde kamuya açık kayıtlardan bedeli tespit edilebilen sözleşmelerin toplamı 19 milyon TL'yi aşarken, en yüksek sözleşme 12 milyon 170 bin TL olarak kayıtlara geçti.

EMKAR'ın geçmişi mercek altına alındı.

EMKAR DAHA ÖNCE "HEM TEMİZLİK" ADIYLA FAALİYET GÖSTERİYORDU

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameden kamuoyuna aktarılan ticaret sicili bilgilerine göre bugün EMKAR adıyla faaliyet gösteren şirket, geçmişte HEM Temizlik Peyzaj Turizm Nakliyat Gıda İnşaat Bilişim Taşımacılık Oto Kiralama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanını taşıyordu.

İddianamede aktarılan kayıtlara göre Mehmet Tevfik Yıldız, 5 Haziran 2014 tarihinde şirketteki hisselerini Mustafa Poyraz'a devretti. Şirket daha sonraki dönemde unvan ve adres değişikliğine giderek EMKAR adıyla faaliyetlerini sürdürdü.

MUSTAFA POYRAZ'IN ÇALIŞMA GEÇMİŞİ DE İDDİANAMEDE

İddianamede EMKAR'ın sahibi Mustafa Poyraz'ın geçmiş çalışma ilişkilerine de yer verildi.

Dosyaya yansıyan bilgilere göre Poyraz, 2014-2015 yıllarında HEM Grup Asfalt İnşaat Mühendislik Oto Kiralama Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde asfalt işçisi olarak çalıştı.

İddianamede HEM Grup'un sahibinin Serkan Menderes Yıldız olduğu, Serkan Menderes Yıldız'ın ise şüpheli Yusuf Yıldız'ın yeğeni olduğu bilgisine yer verildi.

HEM Temizlik ile HEM Grup'un iki farklı şirket olduğu görülürken, HEM Temizlik, iddianamedeki bilgilere göre EMKAR'ın geçmişteki unvanı; HEM Grup ise Mustafa Poyraz'ın çalıştığının belirtildiği şirket.

SAVCILIK DEĞERLENDİRMESİ

İddianamede şirket geçmişi, hisse devri, Mustafa Poyraz'ın çalışma ilişkileri ve kişiler arasındaki akrabalık bağlarının sıralanmasının ardından EMKAR'ın kontrolüne ilişkin değerlendirmeye de yer verildi.

İddianamede, söz konusu veriler üzerinden EMKAR'ın Yusuf Yıldız'ın kontrolünde olduğu yönünde tespitte bulunuldu. İddianamenin aynı bölümünde bazı şirketlerin kamu ihalelerinde yaklaşık maliyet için fiyat teklifi vermek, pazarlık usulü ihalelere davet edilmek veya açık ihalelerde yan teklif vermek amacıyla kullanıldığı da ileri sürüldü.

Söz konusu ifadeler savcılık tarafından hazırlanan iddianamede yer alan tespit ve iddialardan oluşuyor ve kesinleşmiş bir mahkeme hükmü niteliği taşımıyor. Kamuya açık kayıtlarda Mamak Belediyesi'nin söz konusu 2025 işlemlerinin Aziz İhsan Aktaş dosyasının konusu olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

29 GÜNDE 5 İŞTE KARŞIMIZA ÇIKMIŞTI

Mamak Belediyesi'nin ihale kayıtlarında EMKAR'ın adı 29 Mayıs, 3 Haziran, 4 Haziran, 13 Haziran ve 26 Haziran 2025 tarihlerindeki beş ayrı işlemde yüklenici olarak yer aldı.

İşlemler çöp kasası alımı, ikinci el çöp kamyonu kasası alımı, bakım-onarım ve çöp kasalı kamyon alımı gibi birbirine yakın faaliyet alanlarını kapsıyor.

Mamak Belediyesi'nin 29 günlük dönemde beş ayrı işleminde yüklenici olarak ortaya çıkan EMKAR'ın şirket geçmişi, hisse devirleri ve kontrolüne ilişkin değerlendirmeler, Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede de yer aldı.

Kaynak: Haberler.com