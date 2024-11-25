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Malatya okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Malatya'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Malatya okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Malatya'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
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Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava, 26 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Peki, Malatya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Malatya'da okul yok mu?

Malatya'da etkili olan kar yağışı, 26 Kasım Salı günü okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Malatya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Malatya'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

MALATYA OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Malatya Valiliğinden 26 Kasım Salı günü için açıklama geldi:

"Yoğun Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle İlimizdeki 10 İlçede 26.11.2024 (Salı) Tarihinde Eğitim ve Öğretime Bir (1) Gün Süre İle Ara Verilmesine Karar Verilmiştir."

Malatya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Malatya'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Yoğun Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle İlimizdeki 10 İlçede 26.11.2024 (Salı) Tarihinde Eğitim ve Öğretime Bir (1) Gün Süre İle Ara Verilmesine Karar Verilmiştir.?? #malatya #malatyavaliliği @SeddarYavuz pic.twitter.com/uGYua8mvNN

— TC Malatya Valiliği (@TCMalatyaV) November 25, 2024
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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