Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Nisan Malatya depremi!

Malatya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Malatya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Nisan Malatya depremi!

MALATYA DEPREM Mİ OLDU?

20 Nisan 2024 tarihinde Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14:13'te gerçekleşen depremin merkez üssü, 38.27333 Kuzey enlemi ve 37.76889 Doğu boylamında, 9.09 kilometre derinlikte kaydedildi. Yaşanan depremin etkileri ve hasar raporları henüz netlik kazanmamış olsa da konu hakkında yapılacak olan açıklamalar dahilinde haberimiz güncellenecektir.

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Malatya 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.