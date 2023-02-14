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Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Malatya'da deprem mi oldu? Malatya deprem şiddeti ne?

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Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Malatya'da deprem mi oldu? Malatya deprem şiddeti ne?

Malatya deprem oldu mu ve Malatya'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Malatya deprem mi oldu? Az önce Malatya'da deprem mi oldu? Malatya deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

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Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Malatya'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Malatya deprem mi oldu? Az önce Malatya'da deprem mi oldu? Malatya deprem şiddeti ne Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

MALATYA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmiştir.

Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Malatya'da deprem mi oldu? Malatya deprem şiddeti ne?

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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