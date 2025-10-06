Haberler

Malatya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Ekim Malatya'da az önce nerede deprem oldu?

Malatya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Ekim Malatya'da az önce nerede deprem oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Ekim tarihinde Malatya'da sarsıcı bir deprem meydana geldi. Son dakika gelişmeleri arasında yer alan bu olay, şehirde yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? 6 Ekim Malatya'da az önce nerede deprem oldu? İşte Malatya depremine dair detaylar…

Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, şehrin birçok noktasında hissedilirken kısa süreli panik yarattı. Vatandaşlar, yaşadıkları anları sosyal medyada paylaşarak olayın gündemde üst sıralara taşınmasına neden oldu. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika! 6 Ekim Malatya'da az önce nerede deprem oldu? İşte detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki tüm deprem hareketlerini kesintisiz bir şekilde takip ediyor ve güncel bilgileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyor. Özellikle hissedilen depremler sonrası vatandaşlar, Kandilli'nin resmi internet sitesi üzerinden son depremler hakkında detaylara kolayca ulaşabiliyor.

Malatya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Ekim Malatya'da az önce nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi de Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 izliyor. Kurum, elde ettiği bilgileri hızlı ve güvenilir biçimde paylaşıyor. Ayrıca halkın deprem farkındalığını artırmak amacıyla seminerler, eğitimler ve tatbikatlar düzenleyerek olası afetlere karşı hazırlıklı olunmasını sağlıyor.

6 EKİM 2025 MALATYA DEPREMİ - MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 06 Ekim 2025 tarihinde saat 12:59:14'te Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Erdoğan'dan Özel'e: Uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır

Erdoğan'dan CHP lideri Özel'i küplere bindirecek benzetme
Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Binlerce 1, 5 ve 10 kuruş basıldı

Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Yeni paralar tedavüle girdi
2025 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu

Tarihi keşif Nobel Tıp Ödülü'nü getirdi! İşte kazananlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Ersoy duyurdu: Tarihte ilk kez böylesi bulundu

Bakan Ersoy duyurdu: Tarihte ilk kez böylesi bulundu
Kabus geri döndü! İki ilçeyi istila ettiler, evlerin içi korkunç halde

Kabus geri döndü! İki ilçeyi istila ettiler, evlerin içi korkunç halde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.