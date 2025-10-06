Malatya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Ekim Malatya'da az önce nerede deprem oldu?

Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, şehrin birçok noktasında hissedilirken kısa süreli panik yarattı. Vatandaşlar, yaşadıkları anları sosyal medyada paylaşarak olayın gündemde üst sıralara taşınmasına neden oldu. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika! 6 Ekim Malatya'da az önce nerede deprem oldu? İşte detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki tüm deprem hareketlerini kesintisiz bir şekilde takip ediyor ve güncel bilgileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyor. Özellikle hissedilen depremler sonrası vatandaşlar, Kandilli'nin resmi internet sitesi üzerinden son depremler hakkında detaylara kolayca ulaşabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi de Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 izliyor. Kurum, elde ettiği bilgileri hızlı ve güvenilir biçimde paylaşıyor. Ayrıca halkın deprem farkındalığını artırmak amacıyla seminerler, eğitimler ve tatbikatlar düzenleyerek olası afetlere karşı hazırlıklı olunmasını sağlıyor.

6 EKİM 2025 MALATYA DEPREMİ - MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 06 Ekim 2025 tarihinde saat 12:59:14'te Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.