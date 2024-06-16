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Malatya'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne?

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın saat 20.24'te kaydettiği sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden olurken olumsuz bir gelişme bildirilmedi. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ NE?

Saat 20.24'te gerçekleşen sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

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