Malatya'da deprem mi oldu? 29 Haziran 2022 Malatya'da nerede deprem oldu? 29 Haziran Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli verilerine göre 29 Haziran Çarşamba günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: Malatya'da deprem mi oldu? 29 Haziran Çarşamba Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Malatya'da deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? (29 HAZİRAN 2022)

Kandilli Rasathanesi'ne göre 29 Haziran Çarşamba bugün saat 22.04'te Malatya'da (Karapınar-Hekimhan) 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü Malatya Karapınar-Hekimhan olarak belirlendi.

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AFAD verilerine göre Malatya'nın Hekimhan ilçesi açıklarında saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Twitter paylaşımı:

" #DEPREM: Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD verilerine göre deprem merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi açıkları olarak belirlendi.