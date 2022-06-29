Malatya'da deprem mi oldu? 29 Haziran 2022 Malatya'da nerede deprem oldu? 29 Haziran Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? - Haberler

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Malatya'da deprem mi oldu? 29 Haziran 2022 Malatya'da nerede deprem oldu? 29 Haziran Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

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Malatya'da deprem mi oldu? 29 Haziran 2022 Malatya'da nerede deprem oldu? 29 Haziran Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 29 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre 29 Haziran Çarşamba günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: Malatya'da deprem mi oldu? 29 Haziran Çarşamba Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Malatya'da deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar...

Kandilli Rasathanesi'ne göre 29 Haziran Çarşamba bugün saat 22.04'te Malatya'da (Karapınar-Hekimhan) 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü Malatya Karapınar-Hekimhan olarak belirlendi.

Malatya'da deprem mi oldu? 29 Haziran 2022 Malatya'da nerede deprem oldu? 29 Haziran Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD verilerine göre Malatya'nın Hekimhan ilçesi açıklarında saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Twitter paylaşımı:

" #DEPREM: Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

Malatya'da deprem mi oldu? 29 Haziran 2022 Malatya'da nerede deprem oldu? 29 Haziran Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD verilerine göre deprem merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi açıkları olarak belirlendi.

Malatya'da deprem mi oldu? 29 Haziran 2022 Malatya'da nerede deprem oldu? 29 Haziran Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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