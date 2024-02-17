MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU 17 Şubat Cumartesi? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya'da deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Malatya'da deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika Malatya deprem haberleri!

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye son dönemde beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir panik yaratan gelişme de Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.54'te merkez üssü Akçadağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

SARSINTI ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

8,9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlenen depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.