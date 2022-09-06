Ziya Selçuk'un yerine Millî Eğitim Bakanı olarak atanan Mahmut Özer, vatandaşların sık sık aradığı isim oldu. Daha önce Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanlığı yapan Mahmut Özer'in hayayı merak edildi. Peki, Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer kaç yaşında, nereli? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hayatı ve biyografisi nedir? Mahmut Özer hangi okuldan mezun?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanlığı ve Bülent Ecevit Üniversitesi rektörlüğü görevlerinde bulunan Mahmut Özer sık sık vatandaşların araştırdığı bir isim oldu. Peki, Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer kaç yaşında, nereli? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hayatı ve biyografisi nedir? Mahmut Özer hangi okuldan mezun? İşte detaylar haberimizde...

MAHMUT ÖZER KİMDİR?

5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut ÖZER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır. Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır. 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

HAYATI

1970 yılında Tokat'ta doğan Özer, 1988 yılında Tokat İmam Hatip Lisesini bitirdi. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı'nda Elektronik Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 1994-2002 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

2001 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktorasını tamamlayan Özer, 2002 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (Bülent Ecevit Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Aynı üniversitede 2005 yılında doçent, 2010 yılında da profesör unvanını aldı. 2009 yılından itibaren rektör yardımcılığı görevinde bulunurken, 2010 yılında gerçekleştirilen rektörlük seçimlerinde birinci çıktıktan sonra Zonguldak Karaelmas Üniversitesi rektörü olarak atandı. 2014 yılında rektörlük seçimlerinde de birinci olan Özer, yeniden Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü olarak atandı.

1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı görevinde bulundu. Ekim 2014'ten itibaren TÜBİTAK tarafından çıkarılan ve Science Citation Index (SCI) kapsamında taranan Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences dergisinin baş editörlüğü, 15 Ekim 2015'ten itibaren de YÖK temsilcisi olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan vekilliği görevini sürdürdü. 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

6 Ağustos 2021 tarihinde T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Ziya Selçuk'un yerine Millî Eğitim Bakanı olarak atanmıştır.