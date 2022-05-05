Mahkum 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 21. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Mahkum 20. bölümde neler olacak?
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Ekranların beğenilen dizisi Mahkum bugün 20. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizi bugün yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Dizinin 20. bölümünün ardından izleyiciler, Mahkum 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 21. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 21. bölümde neler olacak? merak etti. Peki, Mahkum dizisi 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Mahkum 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 21. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 21. bölümde neler olacak? Mahkum yeni bölüm bugün yok mu? Mahkum 21. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
Mahkum dizisi 21. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından 21. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.
MAHKUM 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Yadigar gerçeğiyle baş başa kalan Fırat için zaman daralmaktadır. Elleri kelepçelenmiş götürülürken zamanla yarışır. Yadigar tehdidi firari arkadaşlarına adım adım yaklaşırken her şeyi göze alacağı bir karar vermelidir.
Cemre cinayetinde şüpheli olmaktan kurtulan Barış, Sinyor'un köstebeği Yadigar'ı öğrenince harekete geçer. Onu yakacak ya da kurtaracak her şey artık Sinyor'un elindedir. Oturduğu pazarlık masasında geleceği önüne serilir. Sinyor'un istediğini verip, Büge ve Can'ı alıp başka biryerde başka bir hayat kuracaktır.
Kaderi iki adamın pazarlığına kalan Fırat için dönüm noktası gelir. Artık sonsuza kadar ya özgür ya mahkum olacaktır.
Ölümün eşiğinden annesinden gelen haberle dönen Barış, yaşadığı travmanın etkisinde sürüklenmeye başlar. Zahit'in yalanına inanmış, bu yalanla yaşamaya başlamıştır. Onun bu değişik ruh hali Büge'nin dikkatini çeker. Barış herkesten habersiz, kendi zihninin içinde bir yolculuğa başlar.
Mücadelesini zaferle bitirmeye çok yakın olan Fırat, onu köşeye sıkıştırmaya çalışan Başsavcı Asaf'a direnecektir. Tünelin ucundaki ışığa çok az kalmışken, Fırat görevine geri dönebilecek midir?
İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut
Elçin Sangu
İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari
Seray Kaya
Melike İpek Yalova : Büge
Hayal Köseoğlu : Sasha
Hakan Karsak