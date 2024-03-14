Mahir Altuğ kimdir? İYİ Parti Denizli Acıpayam Belediye Başkan adayı Mahir Altuğ kimdir?

İyi Parti'nin birçok şehirdeki Acıpayam başkan adayları belli oldu. Peki, Mahir Altuğ kimdir? İYİ Parti Denizli Acıpayam Başkan adayı Mahir Altuğ kimdir?

İYİ PARTİ DENİZLİ ACIPAYAM ADAYI KİM?

İYİ Parti Acıpayam Başkan Adayı Mahir Altuğ oldu.

MAHİR ALTUĞ KİMDİR?

1964 yılında Acıpayam'da dünyaya gelen Mahir Altuğ, siyasi yaşamına Fazilet Partisi Denizli Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı görevi ile başladı. Fazilet Partisi İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Kuruluşundan bu yana AK Parti'de siyasete devam eden Mali Müşavir Mahir Altuğ, sırası ile AK Parti Denizli Merkez İlçe Kurucu İlçe Başkanlığı, Denizli İl Yönetim Kurulu üyeliği, İdari ve Mali İşler Sorumlu Denizli İl Başkan Yardımcılığı görevinde de bulundu. 2014-2019 yılları arası Merkezefendi Belediye Meclis üyeliği de yapan Altuğ, 2019 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde Acıpayam Belediye Meclis üyesi seçildi. Aynı zaman da Denizli Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak da Acıpayam ı temsil eden Altuğ, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığı ve Encümen Üyeliği de yaparak tecrübe kazandı. Sivil toplum kuruluşlarında da etkin görevler alan Altuğ, Denizli gıda toptancıları çarşısı toplu işyeri yapı kooperatifi organizasyonunda yer aldı. MÜSİAD Denizli Şube üyeliği, Denizli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu üyeliği, Denetleme Kuruluğu üyeliği, Türk Kızılay Denizli Şubesi Denetçi üye olarak da görev aldı. Altuğ, evli ve 4 çocuk babasıdır.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.