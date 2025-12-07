Haberler

Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor
İstanbul'da "Yenişehir" adıyla yeni bir ilçe kurulacağı iddiaları yeniden gündeme geldi. İstanbul Havalimanı çevresindeki Arnavutköy ve çevre bölgeleri kapsayacağı belirtilen yeni ilçenin toplam 15 mahalleden oluşacağı öne sürülüyor. Resmî açıklama yapılmadığı için ayrıntılar belirsizliğini korurken, düzenlemenin hayata geçmesi hâlinde İstanbul'un ilçe sayısı 39'dan 40'a çıkacak.

İstanbul'da ilçe düzenlemesine yönelik tartışmalar yeniden alevlendi. Kentin kuzey kesiminde yer alan bazı yerleşim alanlarının bir araya getirilerek "Yenişehir" adıyla yeni bir ilçe oluşturulmasının gündemde olduğu öne sürüldü. Planların hayata geçmesi halinde İstanbul'un şu an 39 olan ilçe sayısı 40'a yükselecek.

İddialara göre yeni ilçenin sınırları, İstanbul Havalimanı'nın bulunduğu geniş bir hattı kapsayacak şekilde belirlenecek. Arnavutköy, Başakşehir, Bahçeşehir ve Hadımköy çevresindeki bazı bölgelerin yeni idari yapı altında toplanabileceği ifade ediliyor.

İSMİ "YENİŞEHİR" OLABİLİR

Son yıllarda bölgede hızla artan nüfus, havalimanı çevresinde gelişen altyapı projeleri ve ulaşım olanaklarının çoğalması, yeni ilçe fikrini güçlendiren etkenler arasında gösteriliyor. Hazırlık süreçlerinde "Yenişehir" adının sıkça kullanıldığı, planlamalarda da bu ismin öne çıktığı aktarılıyor. İlçenin kurulması durumunda idari sınırların yeniden çizileceği ve bazı mahallelerin mevcut ilçelerden ayrılarak yeni yapıya devredilebileceği belirtiliyor. Bölgenin geniş yüzölçümü ve taşıdığı gelişme potansiyeli, projeyi dikkat çekici hale getiriyor.

15 MAHALLE BELİRLENDİ

Yeni oluşturulması beklenen ilçe için toplam 15 mahallenin seçildiği iddia ediliyor. İlk etapta isimleri ortaya çıkan mahalleler arasında Boyalık, Yassıören, Dursunköy, Sazlıbosna, Şamlar, Baklalı, Çilingir ve Hacımaşlı bulunuyor. Listenin geri kalan kısmının ise planlama dosyasında yer aldığı ancak resmi açıklama yapılmadan paylaşılmadığı ifade ediliyor.

RESMİ BİR AÇIKLAMA HENÜZ YOK

Kamuoyunda büyük ilgi uyandıran yeni ilçe iddiasıyla ilgili resmi bir duyuru henüz yapılmış değil. Açıklamanın gelmesiyle birlikte planlamaya dair tüm detayların netlik kazanması bekleniyor.

