Madleen gemisi Gazze'ye ulaştı mı? SON DAKİKA! Madleen gemisine ne oldu?

İsrail'in Gazze ablukası sürerken, dünya kamuoyu Madleen gemisi Gazze'ye ulaştı mı sorusuna yanıt arıyor. 1 Haziran 2025'te Katanya Limanı'ndan yola çıkan gemi, Gazze'ye insani yardım taşımak amacıyla hareket etti. Uluslararası aktivistlerin de yer aldığı bu girişim, bölgede yeni bir diplomatik kriz doğurdu. Peki, Madleen gemisi Gazze'ye ulaştı mı?

MADLEEN GEMİSİ GAZZE'YE ULAŞTI MI?

İsrail, Gazze için İtalya'dan yola çıkan insani yardım gemisine saldırdı.

İsrail ordusunun Madleen gemisine müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı" denildi.

Açıklamada, Gazze'de açlıkla boğuşan Filistinlilere destek olmak için yola çıkan ve kaçırılan insan hakları aktivistlerinin güvende tutulmalarını sağlamak için vatandaşı oldukları ülkelerin dışişleri bakanlıklarına baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar'ın paylaştığı kısa videoda ise İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği duyuluyor.

İSRAİL ORDUSU GEMİYE BEYAZ RENKLİ KİMYASAL BİR SIVI DÖKTÜ

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun hesabından paylaşılan videoda, İsrail ordusuna ait dronların geminin üzerinde uçtuğu belirtildi.

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, dökülen beyaz sıvıyı göstererek, "Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur" dedi.

Paylaşılan videoda yüzünü kapatan Acar, sıvı sebebiyle gözlerinin yandığını söyledi. Acar, daha önce yaptığı açıklamada, yelkenlide meydana gelen yanlış alarmı anlattı.

İsrail'in gemiyi durdurmak istediğine dikkati çeken Acar, geminin etrafını saran botların İsrail'in gözdağı yöntemi olduğunu düşündüklerini belirtti.

İSRAİL, MADLEEN GEMİSİNDEKİ AKTİVİSTLERİN ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEĞİNİ AÇIKLADI

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Madleen gemisindeki 12 aktivistin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkoyduğu Madleen gemisinin İsrail'e götürüldüğü belirtilerek, aktivistlerin ülkelerine gönderileceği duyuruldu.

MADLEEN GEMİSİNDE KİMLER VAR?

1 Haziran 2025'te İtalya'nın Sicilya adasındaki Katanya Limanı'ndan yola çıkan Madleen gemisi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket etti. Gemide, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, İrlandalı aktör Liam Cunningham ve iki Türk aktivist Şuayb Ordu ile Yasemin Acar da dahil olmak üzere 12 kişi bulunuyordu.