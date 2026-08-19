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Madencilerden Ankara'da 9. Gün Direnişi: 'Ölmek Var, Dönmek Yok'

Madencilerden Ankara'da 9. Gün Direnişi: 'Ölmek Var, Dönmek Yok'
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Maden işçileri, ödenmeyen ücret ve tazminatları için Ankara'daki eylemlerine devam ediyor. Bağımsız Maden-İş öncülüğündeki protestoda sendika yöneticileri gözaltına alındı.

Maden işçilerinin ücret, tazminat ve diğer işçilik alacakları için Ankara'da sürdürdüğü eylem 9. gününde devam ediyor. Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın öncülüğünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde toplanan işçiler, polis ablukası altında alacakları tamamen ödenmeden eylemi bitirmeyeceklerini açıkladı. Bakanlıktan yeniden randevu talep edeceklerini duyuran madenciler, "Ölmek var, dönmek yok" sloganları attı.

Sendika yönetim kurulu üyesi Volkan Çetin, bazı işçilere kısmi ödeme yapılarak direnişin kırılmak istendiğini söyledi. "Son kuruşu alana kadar bu eylemi bırakmayacağız" diyen Çetin, artık sonuç istediklerini ifade etti. Bir Doruk Madencilik işçisi de sabırlı olduklarını vurgulayarak, Bakanlığın mutabakatın garantörü olduğunu ve sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Önceki günkü eyleme polis müdahale etmiş, sendika genel başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki isimlerin nezarethanede tutulduğu bildirildi. Eylemin nedeni ise Doruk Madencilik işçilerinin ödenmeyen alacakları. İşçiler haziranda maaş ve kıdem tazminatlarını direnişle aldıklarını, ancak ücretsiz izin ve diğer tazminat alacaklarının hala ödenmediğini belirtiyor.

Sendika temsilcileri işveren Sabahattin Yıldız'la görüşmüş, Yıldız tüm alacakların iki hafta içinde ödeneceğini söylemişti. Sendika ise ödeme yapılana kadar Ankara'dan ayrılmayacaklarını açıkladı. Daha önceki eylemlerde 80'den fazla maden işçisi gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Ankara Valiliği de bu süreçte 15 gün eylem yasağı ilan etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi
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