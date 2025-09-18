Mabel Matiz kimdir? Mabel Matiz'in gerçek ismi ne, kaç yaşında, nereli?

"Perperişan" adlı şarkısına getirilen erişim engeli sonrası gündemin merkezine oturan Mabel Matiz, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Sanatçının kim olduğu, kariyeri, özel hayatı ve özellikle de gerçek adı, merak konusu oldu. Pek çok kişi, "Mabel Matiz kimdir, gerçek adı ne?" sorularına yanıt ararken; sanatçının müzik dünyasındaki yeri ve tarzı da yeniden gündeme taşındı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MABEL MATİZ KİMDİR?

Mabel Matiz, özgün müzik sözleri ve karakteristik tarzıyla Türk pop müziğine damga vurmuş sanatçılardan biridir. Gerçek adı Fatih Karaca olan sanatçı, küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe bir yaşam sürmüş; gitar ve vokal dersleri almış, üniversite yıllarında cover çalışmalarından başlayarak kendi bestelerini oluşturma yoluna gitmiştir.

Sahne ve kayıt stüdyolarında geçirdiği yıllar onu yalnızca bir yorumcu değil, aynı zamanda söz yazarı ve besteci kimliğiyle de öne çıkaran özelliklerindendir. Müzik kariyeri boyunca albümlerinin prodüksiyonundan, aranjelere; sahne performanslarından, vokal yorumuna kadar sanatındaki bütünlüğüyle dikkat çekmiş; dinleyici kitlesi kadar eleştirmenlerden de takdir toplamıştır.

MABEL MATİZ KAÇ YAŞINDA?

31 Ağustos 1985 doğumlu olan Mabel Matiz, 2025 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. Mersin'in Erdemli ilçesinde başlayan çocukluk ve gençlik yılları; okul, müzik ve kişisel gelişim açısından dolu geçen bir dönem olmuştur. Üniversite için İstanbul'a taşınması ve orada hem akademik hem de müzik alanındaki adımlarını atması, sanatçının olgunlaşma sürecinin önemli parçalarındandır.

MABEL MATİZ NERELİ?

Mabel Matiz, Türkiye'nin güneyinde yer alan Mersin, özellikle Erdemli ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatını burada sürdürmüş, ilkokuldan lise sonuna kadar Erdemli'de okumuş; ardından üniversite eğitimi için İstanbul'a gelmiştir. Bu coğrafi ve kültürel yolculuk, müziğine de yansımış; Akdeniz kültürünün, Anadolu'nun atmosferinin ve İstanbul'un kozmopolitliğinin izlerini eserlerinde görmek mümkündür.

MABEL MATİZ'İN GERÇEK İSMİ NEDİR?

Sanatçının doğum adı Fatih Karaca'dır. Sahne adı olarak "Mabel Matiz"i seçmiş olması, eserlerindeki kimliği ve estetiğiyle örtüşen sembolik bir tercih olarak değerlendirilir. "Mabel", Buket Uzuner'in Kumral Ada Mavi Tuna adlı romanındaki karakter Tuna'nın takma adı olan Mabel'den; "Matiz" ise eski Yunanca kökenli, "çok sarhoş, düşkün kimse" gibi anlamlara gelen argo bir kelimeden gelir. Matiz, sanatçının müzik yapısı ve ifade biçimiyle kendini daha iyi tanımladığını düşündüğü için sahne adı olarak benimsenmiştir.

MABEL MATİZ'İN KARİYERİ

Mabel Matiz'in kariyeri, modellik ve müzik arasındaki geçişlerle başlar. Lisans eğitimi sırasında ve sonrasında yaptığı cover nihayet kendi sözlerini ve bestelerini yazma isteğiyle birleşince, 2008'den itibaren anonim kayıtlar ve web üzerinden paylaşılan demolarla müzik dünyasındaki yerini aramaya başlamıştır.

2009 yazında tanıştığı Engin Akıncı'nın desteğiyle ilk albüm projesini başlatmış; Alper Gemici ve diğer müzisyenlerle birlikte çalışarak 2011 yılında kendi adını taşıyan ilk albümünü yayımlamıştır. Bu albüm, "Arafta", "Filler ve Çimen", "Barışırsa Ruhum" gibi şarkılarla dinleyicilerin ilgisini çekmiş, hem müzik listelerinde hem de eleştirmen gözünde güçlü bir çıkış yapmıştır.

Sonraki albümlerinde müzik tarzını genişletmiş; farklı aranjmanlar, iş birlikleri ve cover yorumları yapmıştır. Yaşım Çocuk, Gök Nerede gibi albümlerle hem söz yazarlığını hem de besteciliğini pekiştirmiş; büyük şehirleri kapsayan konserler vererek sahne tecrübesini artırmıştır.

Albümlerinin her biri, yayımlandığı dönemlerde müzik listelerinde yüksek sıralara yerleşmiş, klipleri geniş ilgi görmüş; dijital platformlarda önemli dinlenme rakamlarına ulaşmıştır. Ayrıca, ödüller ve medya kuruluşlarının değerlendirmeleriyle "geleceği parlak sanatçılar" arasında gösterilmiş; "en iyi çıkış yapan sanatçı" ve "yılın albümü" gibi ödüller almıştır.