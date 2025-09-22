Mabel Matiz gözaltına mı alındı? Mabel Matiz neden gözaltına alındı?

Türk pop müziğinin özgün isimlerinden Mabel Matiz, "Perperişan" adlı şarkısı nedeniyle yasal bir süreçle gündemde. İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın girişimleri sonucunda şarkıya erişim engeli getirilmesiyle başlayan süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayla daha da büyüdü. Peki, kamuoyunun sıkça sorduğu gibi Mabel Matiz gözaltına mı alındı?, neden hakkında soruşturma başlatıldı ve bu sürecin arkasında ne var? İşte detaylar...

MABEL MATİZ GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Mabel Matiz, "müstehcenlik" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı. Ancak şu aşamada gözaltına alınmadı. Sanatçının adliyeye kendi rızasıyla gelerek ifade verdiği ve gözaltı işleminin yapılmadığı, adli sürecin soruşturma aşamasında devam ettiği belirtildi.

Bu gelişme üzerine sosyal medyada hızla yayılan "Mabel Matiz gözaltına alındı" iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor. Şu an için resmi kaynaklardan alınan bilgiye göre sadece ifade işlemi gerçekleşti ve adli süreç devam ediyor.

MABEL MATİZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sanatçının gözaltına alınmadığı netlik kazansa da kamuoyunun merak ettiği asıl soru şu: Neden soruşturma açıldı?

"Perperişan" adlı şarkının sözlerinin "aile yapısını zedeleyici, çocuk ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyici, kamu düzenini bozucu ve toplumda infial yaratabilecek" nitelikte olduğu gerekçesiyle önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ardından İçişleri Bakanlığı devreye girdi.

Bu başvurular neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında "müstehcenlik" suçu iddiasıyla resmi bir soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda sanatçının şarkı sözleri detaylı olarak inceleniyor.

MABEL MATİZ YENİ ŞARKISINA ERİŞİM ENGELİ NEDEN GETİRİLDİ?

"Perperişan" adlı şarkıya yönelik erişim engeli, 18 Eylül 2025 tarihinde mahkeme kararıyla yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan başvuruda, şarkının özellikle şu gerekçelerle topluma zarar verdiği iddia edildi:

Aile kurumuna zarar verme potansiyeli

Çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği

Toplumsal infial yaratabileceği

Kamu düzenini tehdit edebileceği

Mahkeme, bu gerekçeleri yeterli bularak şarkıya erişim engeli getirilmesine karar verdi. Bu kararın ardından savcılık harekete geçti ve şarkı sözlerinin Türk Ceza Kanunu açısından suç unsuru taşıyıp taşımadığı araştırılmaya başlandı.

MABEL MATİZ PERPERİŞAN SÖZLERİ

Sözleri ve müziği Mabel Matiz'e ait olan "Perperişan", yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada gündem oldu. Özellikle şu dizeler kamuoyunda tartışma yarattı:

"Canım ister soysunlar beni,

Onla bi' yastığa koysunlar,

Perperişan bulsunlar beni,

İster çarmıha gersinler…"

Şarkının sözlerinde geçen bazı ifadelerin "cinsel çağrışımlar" içerdiği, "geleneksel aile yapısını zedelediği" ve "toplum ahlakına aykırı" olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Eleştirilere karşılık olarak sanatçının avukatları ise şarkının bir sanat eseri olduğunu, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

MABEL MATİZ KİMDİR?

Gerçek adı Fatih Karaca olan Mabel Matiz, 31 Ağustos 1985 tarihinde Mersin'in Erdemli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamlayan Matiz, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 2008 yılında mezun oldu.

Bir süre diş hekimliği yaptıktan sonra müzik kariyerine yönelen sanatçı, özellikle 2013 yılında yayınladığı "Yaşım Çocuk" albümü ile büyük bir çıkış yakaladı. Kendine özgü tarzı, derin şarkı sözleri ve farklı müzik altyapıları ile Türk müzik dünyasında ayrı bir yer edindi. LGBTQ+ bireylerin haklarını savunan duruşu ve cesur sanat anlayışıyla da sık sık gündeme gelen Matiz, hem övgü hem de eleştirilerin odağı olmuştur.