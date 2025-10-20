Fransa'nın kültürel kalbi olan ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Louvre Müzesi, 2025 Ekim ayında tarihe geçecek bir soygunla sarsıldı. Bu olay yalnızca Fransa'yı değil, tüm sanat ve kültür dünyasını şoke etti. Detaylar ise tüyler ürpertici…Peki, Louvre Müzesi soygununda neler çalındı? Louvre Müzesi'ni kim soydu? Louvre Müzesi soygunu nasıl gerçekleşti? Louvre Müzesi nerede? İşte detaylar...

LOUVRE MÜZESİ SOYGUNUNDA NELER ÇALINDI?

Soyguncular, Louvre Müzesi'nin en değerli bölümlerinden biri olan Galerie d'Apollon'u hedef aldı. Burası, Fransız kraliyet mücevherlerinin sergilendiği ve güvenlik düzeyi oldukça yüksek kabul edilen bir bölüm.

Saldırganlar yalnızca 7 dakika içinde, Napolyon Bonapart ve eşi İmparatoriçe Josephine'e ait olan koleksiyondan 9 adet paha biçilemez mücevheri çaldı. Bunlar arasında:

Elmas işlemeli taçlar

Altın ve zümrüt detaylı kolyeler

Tarihi değeri büyük olan broşlar

yer alıyor. Bu mücevherler yalnızca maddi değil, aynı zamanda tarihsel ve siyasi değer taşıyor. Uzmanlara göre her bir parça, Avrupa tarihinin bir dönemine ışık tutuyor ve müze koleksiyonunun en nadide parçaları arasında gösteriliyordu.

LOUVRE MÜZESİNİ KİM SOYDU?

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmaya göre olayın ardında profesyonel bir çete olduğu düşünülüyor. Tanık ifadelerine ve güvenlik kameralarına göre:

Soygunu üç ila dört kişilik, yüzleri maskeli bir ekip gerçekleştirdi.

Girişte cam pencereleri kırarak içeri girdiler.

Mücevherlerin bulunduğu vitrini dakikalar içinde açmayı başardılar.

Kaçış için ise hazır bekleyen bir motosiklet kullandılar.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati'nin açıklamalarına göre, soyguncuların herhangi bir şiddet kullanmadan, panik yapmadan, son derece planlı hareket ettikleri belirlendi. Bu da organizasyonun arkasında uluslararası bir suç ağının olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

LOUVRE MÜZESİ SOYGUNU NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Soygun, müzenin sabah açılışından kısa süre sonra gerçekleşti. İşte dakika dakika soygunun seyri:

Saat 08:45 – Müze kapılarını açtı.

Saat 08:58 – Maskeli kişiler pencereden içeri girdi.

Saat 09:02 – Galerie d'Apollon'a ulaşıldı.

Saat 09:05 – Mücevherler çıkarıldı.

Saat 09:08 – Hırsızlar motosikletle olay yerinden kaçtı.

Yalnızca 7 dakika süren bu eylem, Louvre'un güvenlik sistemlerinin ne kadar yeterli olduğu konusunda ciddi soruları da beraberinde getirdi. Müzenin olağanüstü güvenlik önlemleriyle bilindiği düşünüldüğünde, bu kadar hızlı bir şekilde gerçekleştirilen soygun, planlamanın uzun süredir yapılmakta olduğuna işaret ediyor.

LOUVRE MÜZESİ NEREDE?

Soygunun yaşandığı Louvre Müzesi, Fransa'nın başkenti Paris'te, Seine Nehri'nin kıyısında konumlanıyor. Dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen sanat müzesi olan Louvre:

35.000'den fazla eseri barındırıyor.

Yıllık ortalama 10 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

Leonardo da Vinci'nin Mona Lisası dahil olmak üzere birçok başyapıtı içeriyor.

Müze, Paris'in 1. arrondissement bölgesinde yer almakta ve tarih boyunca hem sanatın hem de politik olayların merkezi olarak kabul edilmiştir. Bu yönüyle, soygunun sembolik anlamı da oldukça büyük.

LOUVRE MÜZESİNDE GÜNCEL DURUM: SORUŞTURMA VE BULGULAR

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, mücevherlerden birinin olay yerine yakın bir noktada bulunduğunu duyurdu. Bu gelişme, hırsızların kaçarken bazı parçaları kaybetmiş olabileceğini ya da bilinçli şekilde bir iz bırakmış olabileceklerini düşündürüyor.

İnceleme altında olan mücevher parçasının hangisi olduğu açıklanmazken, güvenlik güçleri Paris genelinde geniş çaplı bir araştırma başlattı. Uluslararası güvenlik birimleri de sürece dahil edildi.