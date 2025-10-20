Louvre Müzesi'ndeki soygun ne zaman, nasıl gerçekleşti? Louvre Müzesi'ndeki soygun hakkında neler biliniyor, soygunu kim yaptı?

Paris'te bulunan ve dünyanın en çok ziyaret edilen sanat müzesi olarak bilinen Louvre, 19 Ekim Pazar sabahı film sahnelerini aratmayan bir soygunla sarsıldı. Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollon Galerisi, maskeli dört kişinin düzenlediği ve yalnızca yedi dakika süren bir baskınla hedef alındı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

LOUVRE MÜZESİ'NDEKİ SOYGUN HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

19 Ekim Pazar sabahı, Paris'teki Louvre Müzesi'nin Apollon Galerisi'ne sabah saatlerinde düzenlenen silahsız ancak son derece organize bir soygun sonucu sekiz parça tarihi mücevher çalındı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, soygunun sadece 7 dakika sürdüğünü ve oldukça profesyonel bir ekip tarafından yapıldığını belirtti.

Soygun sırasında müzenin güvenlik sistemleri devreye girdi, ancak hırsızlar motosikletlerle hızla kaçtı. Müze, olay sonrası acil şekilde kapatıldı. Olay, hem Fransız kamuoyunda hem de uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı.

LOUVRE MÜZESİ'NDEKİ SOYGUN NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Hırsızlar sabah saat 09:30 sularında, müze henüz tam anlamıyla dolmamışken harekete geçti. Dışarıda bir kamyona monte edilmiş yük asansörü ile müzenin güney cephesine yaklaştılar. İkinci kattaki balkon penceresine merdivenle çıkarak, elektrikli aletler kullanarak içeri girdiler.

Hedefleri, Fransa Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollon Galerisi idi. Cam vitrinleri kırarak sekiz parça mücevheri aldıktan sonra, müzenin alarm sistemi devreye girmesine rağmen hızla motosikletlere binerek kaçtılar. Tüm eylem sadece yedi dakika sürdü.

İçişleri Bakanı, olayın uzun süredir planlanmış bir keşif sonucu gerçekleştiğini söyledi.

LOUVRE MÜZESİ'NDEKİ SOYGUNDA NELER ÇALINDI?

Fransa Kültür Bakanlığı'na göre, hırsızlar 8 parça tarihi mücevheri çaldı. Bunlar arasında en dikkat çekeni, Sotheby's tarafından 60 milyon dolardan fazla değer biçilen "Regent Elması" oldu. Ayrıca:

Kraliçe Marie-Amélie ve Kraliçe Hortense'ye ait bir taç,

Aynı setlerden küpe ve safir bir kolye,

Marie-Louise setine ait parçalar da çalındı.

Bununla birlikte, Napolyon III'ün eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait değerli taç mücevherin çalınmadığı ve çıkış sırasında hırsızlar tarafından düşürüldüğü bildirildi. Soygun, Louvre'un 17. yüzyılda XIV. Louis tarafından yaptırılan ve kraliyet mücevherlerine ev sahipliği yapan görkemli Apollon Galerisi'nde gerçekleşti.

HIRSIZLAR LOUVRE MÜZESİ'NE NASIL GİRDİ?

Yüzleri maskeli 4 kişi, Seine Nehri kıyısındaki müze dışına bir kamyonla geldi. Üzerine yük asansörü monte edilmiş kamyon, müzenin güney cephesine yanaştırıldı. Buradan, sabah saatlerinde hâlâ ziyarete tam açılmamış olan müzenin ikinci kat balkon penceresine merdiven yardımıyla tırmandılar.

Elektrikli aletlerle pencereyi açarak içeri girdiler. Vitrinleri kırarak mücevherleri aldıktan sonra alarmın devreye girmesiyle birlikte motosikletlere binip hızla uzaklaştılar. Giriş ve çıkış dahil tüm operasyon sadece 7 dakika sürdü.

TEPKİLER NE OLDU?

Soygun, hem siyasi hem de kültürel alanda büyük tepkilere neden oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu olayın Fransız mirasına yapılmış ciddi bir saldırı olduğunu söyleyerek, eserlerin geri alınacağı ve faillerin yargıya teslim edileceği sözünü verdi.

İçişleri Bakanı Nunez, olayın ciddiyetine dikkat çekerek müzenin güvenlik önlemlerinin zaten son yıllarda güçlendirildiğini ve bu olaydan sonra daha da artırılacağını açıkladı.

Ayrıca aşırı sağcı lider Jordan Bardella, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamayla hükümeti suçladı:

"Louvre, kültürümüzün küresel bir simgesidir. Bu soygun, ülkemiz için dayanılmaz bir aşağılanmadır. Devletin çöküşü nereye kadar gidecek?"

Bu sözler, olayın yalnızca bir güvenlik açığı değil, aynı zamanda siyasi tartışma konusu hâline geldiğini gösteriyor.

DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY OLDU MU?

Louvre'un tarihinde nadir de olsa hırsızlık olayları yaşandı. En meşhuru, 1911 yılında "Mona Lisa" tablosunun çalınmasıdır.

O dönemde müze çalışanı kılığına girmiş Vincenzo Peruggia, tabloyu yerinden alıp müzeden dışarı çıkarmıştı. Bu olay yıllarca konuşulmuş ve tablo İtalya'da bulunarak geri getirilmişti.

Ancak son yıllarda bu çapta, yüksek değerli bir soygun Louvre'da yaşanmamıştı. Bu nedenle 19 Ekim'deki soygun, müzenin son 100 yıldaki en büyük ve dikkat çeken güvenlik ihlallerinden biri olarak kayda geçti.