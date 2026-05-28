Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Arizona'da bulunan modern tesislerde kamp yapacak. Ancak bölgedeki yüksek sıcaklıklar, milli takımımız için endişe yarattı. İşte detaylar...

  • A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını Arizona'daki Mesa Tesisleri'nde yapacak.
  • Haziran ve temmuz aylarında Arizona'da sıcaklık 40-45°C arasında seyrediyor.
  • Türkiye, grup maçları için 4.200 km'den fazla hava yolu seyahati yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımımızın kamp yapacağı yer belli oldu. 

PLAY-OFF'A KALMAMIZ PAHALIYA PATLADI

Ay-yıldızlı ekibimizin turnuva biletini play-off aşamasında son ana bırakması, saha dışı şartlarda dezavantajlı duruma düşmemize neden oldu. Erken rezervasyon şansını kaçıran millilerimiz, rakiplerinin Kaliforniya'daki serin tesisleri kapmasıyla birlikte Arizona'nın kavurucu çöl sıcağına adeta mahkum oldu.

TESİSLER MODERN AMA SICAKLIK KORKUTUYOR

Türkiye, turnuva hazırlıklarını ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan son teknolojiye sahip Mesa Tesisleri'nde (Arizona Athletic Grounds) sürdürecek. Tesis imkanları her ne kadar üst düzey olsa da haziran ve temmuz aylarında bölgede 40 ila 45 derece arasında seyreden aşırı sıcaklar, milli futbolcuların fiziksel performansını zorlayacak büyük bir risk faktörü olarak görülüyor. Buna karşın turnuva vizesini daha önce alan diğer ülkeler iklimsel açıdan çok daha şanslı konumda olacak. Ev sahibi ABD, ideal hava şartlarına sahip Irvine bölgesinde (25°C) kamp yapacak. Paraguay ve Avustralya ise San Francisco'nun serin ikliminde (21°C) turnuvaya hazırlanacak.

EN ÇOK UÇAN TAKIM TÜRKİYE OLACAK

A Milli Takımımızı zorlayacak tek faktör çöl sıcakları değil. D Grubu'ndaki rakiplerimiz arasında yolculuk mesafesi ve seyahat yorgunluğu açısından en şanssız takım açık ara Türkiye oldu. Kampını Arizona'da yapacak olan Bizim Çocuklar, maç trafiği sebebiyle Kanada ve Kaliforniya arasında mekik dokuyarak 4.200 kilometreden fazla hava yolu seyahati gerçekleştirecek.

Gruptaki diğer takımların toplam uçuş mesafeleri ise şu şekilde:

  • Paraguay: San Francisco'daki üssünden sadece 600 km seyahat edecek.
  • ABD: Kaliforniya Irvine'dan toplam 1.800 km uçacak.
  • Avustralya: San Francisco Oakland'dan turnuva boyunca 2.100 km mesafe kat edecek.
