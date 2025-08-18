Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait resmi takvimi duyurdu. Takvim, ilkokuldan liseye kadar tüm kademeleri kapsıyor. Ancak özellikle liselerin açılış tarihi öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konu oldu. Yeni döneme ilişkin hazırlıklar hız kazanırken, okulların ne zaman açılacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Okulların açılması ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Liseler ne zaman açılıyor? 2025 okullar ne zaman açılıyor?

LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, okullarda 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, öğrenciler yeni döneme hazırlıklarını tamamlayarak ders başı yapacak. Eğitim-öğretim faaliyetleri, bu tarihten itibaren planlandığı şekilde başlayacak ve yıl boyunca öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri desteklenecek. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, yeni eğitim döneminde yüz yüze eğitimin tüm olanaklarından faydalanarak başarılı bir yıl geçirmeyi hedefliyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi içinde yer alan ara tatil, 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu dönem tatili, öğrencilerin yoğun ders temposundan bir süreliğine uzaklaşarak dinlenmelerini ve kendilerini yenilemelerini sağlamak amacıyla planlandı. Öğrenciler ve öğretmenler, bu kısa tatil süresince hem dinlenme hem de eksiklerini tamamlama fırsatı bulacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısının ardından öğrenciler için uzun bir ara tatil dönemi başlayacak. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayarak 30 Ocak 2026 Cuma gününe kadar sürecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilerin karnelerinin dağıtılmasıyla sona erecek. Öğrenciler, bir yıl boyunca gösterdikleri başarı ve çabalarının karşılığını alarak yaz tatiline girecek. Okullarda düzenlenecek törenlerle karne heyecanı yaşanırken, öğretmenler de öğrencilerin yıl boyunca kaydettikleri gelişimleri değerlendirip velilere bilgi verecek. Yaz tatili, öğrenciler için dinlenme ve yeni döneme hazırlanma fırsatı sunacak. Yeni eğitim yılına hazırlıklar ise tatilin bitiminde başlayacak.