Lise kayıtları ne zaman 2024? MEB Lise kayıt ve nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

Lise kayıtları genellikle sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor. Bazı durumlarda öğrencilerin ve velilerin okullara gerekli belgelerle başvurması gerekebiliyor. Öğrenciler ve veliler lise yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Lise kayıtları ne zaman 2024? MEB Lise kayıt ve nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2024?

Lise kayıtları, yerleştirme sonuçlarının ardından sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)

2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,

3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)

4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,

5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,

6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.

LİSE KAYIT VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

2024 yılı lise kayıtları için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tarihler şu şekildedir:

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercihleri: 24-28 Temmuz 2024

1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2024

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercihleri: 31 Temmuz-4 Ağustos 2024

2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2024

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Başvuruları: 8-16 Ağustos 2024

Yerleştirme Sürecinin Tamamlanması: 18 Ağustos 2024

Yatılılık Başvurularının Alınması: 19-23 Ağustos 2024

Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve Kayıtlar: 26 Ağustos 2024

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı: 9 Eylül 2024