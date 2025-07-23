Lise 1. nakil başvuruları ne zaman? 2025 nakil işlemleri ne zaman başlayacak?

2025 nakil işlemleri sadece ilk dönemle sınırlı kalmıyor. Lise 1. nakil başvuruları tamamlandıktan sonra, ikinci nakil dönemi de başlayacak. Bu kapsamda öğrenciler, uygun kontenjanlar doğrultusunda tekrar tercih yapabilecekler. Peki, 2025 nakil işlemleri nasıl ve nereden yapılacak? 2025 nakil işlemleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

LİSE 1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, merkezi yerleştirmeye göre bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil süreci devreye girdi. Lise 1. nakil başvuruları, e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Başvurular 4 Ağustos tarihinde başlarken, 6 Ağustos günü sona erecek ve sonuçlar 8 Ağustos 2025'te açıklanacak.

2025 NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Nakil işlemleri, öğrencilerin istedikleri liselere yerleşebilmeleri için ikinci bir fırsat sunuyor. 2025 nakil işlemleri kapsamında öğrenciler, boş kontenjanlara göre yeniden tercih yapma hakkına sahip olacak. Bu tercih işlemleri sadece belirlenen tarihler arasında geçerli olacak.

LİSE NAKİL İŞLEMİNDE KAÇ TERCİH YAPILABİLİR?

Lise 1. nakil başvuruları için öğrenciler, en fazla 3 okul tercihi yapabilecek. Tercihler, öğrenci ve veliler tarafından birlikte belirlenerek e-Okul sistemine girilecek. 2025 nakil işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, kontenjan durumunun sürekli takip edilmesidir.

2025 yılı için nakil işlemleri yalnızca merkezi yerleştirme kapsamındaki okulları değil, aynı zamanda yerel yerleştirme esaslı liseleri de kapsıyor. Bu nedenle öğrenciler, hem puan hem de ikametgah durumuna göre tercihlerini planlamalı.

LİSE 2. NAKİL NE ZAMAN?

Lise 1. nakil başvuruları sonrasında, yerleştirilemeyen öğrenciler için 2. nakil dönemi 8-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Sonuçlar ise 14 Ağustos 2025'te açıklanacak. Böylece 2025 nakil işlemleri iki aşamalı olarak tamamlanmış olacak.