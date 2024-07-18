LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI | 2024 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme sonuçlarına dair merak edilenler devam ediyor. 2024 yılında yapılacak olan LGS sınavının yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusu, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Lgs yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.MEB Lise tercih ve yerleştirme takvimini yayınladı. Öğrenciler, lise yerleştirme sonuçlarının tarihini araştırıyor. LGS tercih ve yerleştirme takvimi haberimizde yer alıyor. Peki, 2024 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.
LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
- 28 Haziran 2024 Merkezî Sınav puanlarının ilanı
- 28 Haziran 2024 Tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı
- 28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile
- Yetenek Sınavıyla Öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması
- 28 Haziran-17 Temmuz 2024 yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması
- 22 Temmuz 2024 Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi
- 22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye esas 1. Nakil tercih başvurularının alınması
- 29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye esas 1. Nakil sonuçlarının ilanı
- 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye esas 2. Nakil tercih başvurularının alınması
- 05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye esas 2. Nakil sonuçlarının ilanı
- 06-14 Ağustos 2024 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler İçin İl/İlçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması
- 16 Ağustos 2024 İl/İlçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması
- 19-23 Ağustos 2024 Yatılılık başvurularının okul ve kurumlarca alınması
- 26 Ağustos 2024 Yatılılık yerleştirme sonuçlarının ilanı ve e- Pansiyon üzerinden kayıtların sisteme işlenmesi
- 09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı açılışı