LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI | 2024 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lgs yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.MEB Lise tercih ve yerleştirme takvimini yayınladı. Öğrenciler, lise yerleştirme sonuçlarının tarihini araştırıyor. LGS tercih ve yerleştirme takvimi haberimizde yer alıyor. Peki, 2024 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ