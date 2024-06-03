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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? #128226 2024 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

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Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Aynı zamanda LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı konusunda da bilgi arayışı devam ediyor.

2024 LGS cevap anahtarı açıklandı mı? Öğrenciler 2 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi sınavına girdiler. LGS sınavı sonuçları ne zaman belli olur ve kaç gün sonra sınav sonuçları açıklanacağı gündeme geliyor. LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

LGS sınavı cevap anahtarı yayınlandı. Cevap anahtarı için tıklayınız.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

2024 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 yılı sınav takvimini yayımladıktan sonra, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Buna göre, LGS sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü öğrencilere paylaşılacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LİSE YERLEŞTİRME TARİHİ NE ZAMAN?

LGS sonuçlarının açıklanacağı 28 Haziran tarihinde, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte liselere yerleştirme süreci de resmen başlamış olacak.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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