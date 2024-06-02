LGS sınav gözetmen ücreti ne zaman yatacak 2024? LGS sınav görevi ücreti ne kadar?

Lgs sınav gözetmen ücreti ne zaman yatacak 2024? Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı, 2 Haziran'da iki oturum halinde gerçekleştirildi. LGS sınav görevi ücreti ne kadar? LGS görevli ücretleri sınav günü görev alan öğretmenlerin gündeminde yer almaya başladı. LGS sınav görevlisi/gözetmen ücreti kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

LGS SINAV GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK 2024?

LGS oturumlarında görev alan gözetmenlerin ücretlerinin Haziran ayı içerisinde ödenmesi tahmin ediliyor.

LGS SINAV GÖREVİ ÜCRETİ NE KADAR?

Salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı ve yardımcı engelli gözetmen, MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlarda görevde bulunuyor.

2024 sınav görevi ücretleri, yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanıyor.