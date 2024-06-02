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LGS sınav gözetmen ücreti ne zaman yatacak 2024? LGS sınav görevi ücreti ne kadar?

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Liselere Geçiş Sistemi sınav görevlisi ücretleri ne kadar ve LGS sınav gözetmen ücreti ne zaman yatacak, yattı mı soruları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı LGS sınavı gerçekleştirildi. LGS sınav gözetmeni ve salon başkanı ücretleri hesaplara yattı mı merak ediliyor. Peki, LGS sınav gözetmen ücreti ne zaman yatacak 2024?

Lgs sınav gözetmen ücreti ne zaman yatacak 2024? Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı, 2 Haziran'da iki oturum halinde gerçekleştirildi. LGS sınav görevi ücreti ne kadar? LGS görevli ücretleri sınav günü görev alan öğretmenlerin gündeminde yer almaya başladı. LGS sınav görevlisi/gözetmen ücreti kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

LGS SINAV GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK 2024?

LGS oturumlarında görev alan gözetmenlerin ücretlerinin Haziran ayı içerisinde ödenmesi tahmin ediliyor.

LGS sınav gözetmen ücreti ne zaman yatacak 2024? LGS sınav görevi ücreti ne kadar?

LGS SINAV GÖREVİ ÜCRETİ NE KADAR?

Salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı ve yardımcı engelli gözetmen, MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlarda görevde bulunuyor.

2024 sınav görevi ücretleri, yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanıyor.

  • Salon Başkanı - 1.057 TL
  • Gözetmen - 1.025 TL
  • Yedek Gözetmen - 769 TL
  • Bina Sınav Sorumlusu - 1.922 TL
  • Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı - 1.281 TL
  • Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) - 1.217 TL
  • Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yardımcısı) - 1.089 TL
  • Yardımcı Engelli Gözetmen - 1.281 TL
  • E-Sınav Uygulama Sorumlusu - 961 TL
  • E-Sınav Salon Başkanı - 833 TL
  • E-Sınav Gözetmen - 769 TL
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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