Liselere Geçiş Sınavı ( Lgs ) yaklaşıyor ve öğrenciler sınav giriş belgelerini ve sınav tarihini merak ediyor. Lgs'ye geri sayım başladı ve öğrencilerin heyecanı dorukta. Sınav hakkında tüm detaylar ve giriş belgesi bilgileri bu haberimizde. LGS ne zaman? 2024 LGS giriş belgesi sorgulama! LGS konuları neler?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Sınav için fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren öğrencilere teslim edilecek.

LGS 2024 NE ZAMAN?

LGS 2 Haziran'da gerçekleşecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

2024 LGS KONULARI

Türkçe

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragraf

Parçada Yapı ve Anlatım

Fiilimsi

Cümlenin Ögeleri

Fiil Çatısı

Cümle Türleri

Anlatım Bozukluğu

Yazım ve Noktalama

Metin Türleri

Söz Sanatları

Deyim ve Atasözleri

Matematik

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Karaköklü İfadeler

Veri Analizi

Olasılık

Cebir

Doğrusal Denklemler

Eşitsizlikler

Üçgenler

Eşlik Benzerlik

Dönüşüm Geometrisi

Geometrik Cisimler

Fen

Mevsimler / İklim

DNA ve Genetik Kod

Basınç

Madde ve Endüstri

Basit Makineler

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

İnkılap

Bir Kahraman Doğuyor

Milli Uyanış

Ya İstiklal Ya Ölüm

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

Demokratikleşme Çabaları

Dış Politika

Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası

İngilizce

Friendship

Teen Life

In The Kitchen

On The Phone

The Internet

Adventures

Tourism

Chores

Science

Natural Forces

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi