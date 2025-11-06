Haberler

LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

  • LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
  • LGS iki oturum halinde yapılacak: sözel oturum Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden; sayısal oturum Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşacak.
  • Sözel oturum 75 dakika sürecek ve 50 soru içerecek; sayısal oturum 80 dakika sürecek ve 40 soru içerecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

BAKAN TEKİN: ÇALIŞMALARINIZDA KOLAYLIK DİLİYORUM

Gelişmeyi duyuran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezî sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

LGS SINAVI KAÇ OTURUM OLACAK?

2026 yılında da sınav sisteminde değişiklik beklenmiyor. LGS, yine iki oturum halinde yapılacak:

Birinci oturum (Sözel): Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden oluşacak.

İkinci oturum (Sayısal): Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşacak.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

MEB, sınav takvimi ve başvuru kılavuzunu her yıl olduğu gibi resmi internet sitesinde yayımlayacak. Öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden başvurularını yapabilecek.

LGS SINAVININ SÜRESİ NE KADAR?

2026 LGS'de sözel oturumun 75 dakika, sayısal oturumun ise 80 dakika sürmesi planlanıyor. Sınavlarda toplam 90 soru yer alacak.

- Sözel oturumda 50 soru

- Sayısal oturumda 40 soru bulunacak.

500

