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LGS giriş belgesi sorgulama! #128421 LGS ne zaman? 2024 LGS konuları neler? #9999

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrenciler için giriş belgesi sorgulama süreci başladı. 2024 yılına ait LGS giriş belgesi sorgulama ve sınav konularının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. LGS'ye girecek olan öğrenciler ve veliler, sınav tarihini ve konularını öğrenmek için bekleyiş içerisindeler.

Liselere Geçiş Sınavı ( Lgs ) yaklaşıyor ve öğrenciler sınav giriş belgelerini ve sınav tarihini merak ediyor. Lgs'ye geri sayım başladı ve öğrencilerin heyecanı dorukta. Sınav hakkında tüm detaylar ve giriş belgesi bilgileri bu haberimizde. LGS ne zaman? 2024 LGS giriş belgesi sorgulama! LGS konuları neler?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Sınav için fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren öğrencilere teslim edilecek.

LGS giriş belgesi sorgulama! #128421 LGS ne zaman? 2024 LGS konuları neler? #9999

LGS 2024 NE ZAMAN?

LGS 2 Haziran'da gerçekleşecek.

LGS giriş belgesi sorgulama! #128421 LGS ne zaman? 2024 LGS konuları neler? #9999

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

LGS giriş belgesi sorgulama! #128421 LGS ne zaman? 2024 LGS konuları neler? #9999

2024 LGS KONULARI NELER?

Türkçe

  • Sözcükte Anlam
  • Cümlede Anlam
  • Paragraf
  • Parçada Yapı ve Anlatım
  • Fiilimsi
  • Cümlenin Ögeleri
  • Fiil Çatısı
  • Cümle Türleri
  • Anlatım Bozukluğu
  • Yazım ve Noktalama
  • Metin Türleri
  • Söz Sanatları
  • Deyim ve Atasözleri

Matematik

  • Çarpanlar ve Katlar
  • Üslü İfadeler
  • Karaköklü İfadeler
  • Veri Analizi
  • Olasılık
  • Cebir
  • Doğrusal Denklemler
  • Eşitsizlikler
  • Üçgenler
  • Eşlik Benzerlik
  • Dönüşüm Geometrisi
  • Geometrik Cisimler

Fen

  • Mevsimler / İklim
  • DNA ve Genetik Kod
  • Basınç
  • Madde ve Endüstri
  • Basit Makineler
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Elektrik Yükleri ve Elektirik Enerjisi

İnkılap

  • Bir Kahraman Doğuyor
  • Milli Uyanış
  • Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Demokratikleşme Çabaları
  • Dış Politika
  • Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası

İngilizce

  • Friendship
  • Teen Life
  • In The Kitchen
  • On The Phone
  • The Internet
  • Adventures
  • Tourism
  • Chores
  • Science
  • Natural Forces

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

  • Kader İnancı
  • Zekat ve Sadaka
  • Din ve Hayat
  • Hz. Muhammed'in Örnekliği
  • Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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