Leyla 20. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' 20 Aralık Çarşamba NOW TV'de izleyici ile buluştu. Dizinin hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasının yeniden evlenmesiyle hayatı altüst olan Leyla'nın, üvey annesinden intikamını almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Leyla 20. bölüm izleme linki var mı? Leyla 20. bölüm tek parça full HD izleme linki!

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Civan ile yaşadığı yakınlaşmanın etkisi altındadır. Bir yanda aşk öte yanda intikam duygusu onu sıkıştırırken, Civan da Leyla ve Ceren arasında bir seçim aşamasındadır.

Öte yandan Nur ve Serap arasında güzellik merkezinde yaşanan sürpriz olay ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda arasında da iplerin gerilmesine neden olur.Leyla bu gerilimi Nur'a karşı kullanmakta gecikmezken asıl hamlesini Nur'la birlikte gittiği tarihi eser müzayedesinde yapacaktır.

Heyecanın doruğa çıktığı büyük finalde ise Leyla, Nur ve Mali'yi zor duruma sokacak bilgiye ulaşırken; Civan tüm hesapları tersine çevirecek gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, Civan'la evlenerek köşke geri döner. Civan, Leyla'nın intikam duygusuyla hem kendisini hem de aşklarını mahvetmemesi için çabalar. Leyle ise Nur'un annesi Nermin'i köşke getirerek Civan'ın çabalarını boşa çıkarır. Nur, Leyla ve Civan'ın düğününü sabote etmek için tehlikeli bir plan yapar. Nefeslerin tutulduğu finalde, Leyla'nın Nur'a yaptığı sürpriz hamle tüm dengeleri alt üst edecektir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla intikam planında yüzleşme aşamasına geçer. Nur, Ela Karaca'nın kim olduğunu çözmeye çalışırken, karşısında Hilmi'nin küçük kızı Leyla'yı görünce neye uğradığını şaşırır. Leyla bir yandan Nur'dan alacağı intikam için mücadele ederken, diğer yandan Civan'la yaşadığı aşkın saflığını korumak için çabalar. Tansiyonun zirve yaptığı bölüm finalinde yaşanacak restleşme, başlayacak savaşın fitilini ateşleyecektir.

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