Almanya ile Slovakya arasında oynanacak bu eleme mücadelesi için yayın bilgileri merak konusu olurken, izleyiciler canlı yayına dair detaylara ulaşmak istiyor. Maçın saati ve yayıncı kuruluş bilgileri en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Leroy Sane Almanya Slovakya maçında ilk 11'de mi, karoda mı, yedek mi?

ALMANYA VS SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Almanya ile Slovakya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası Eleme mücadelesi, Exxen üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

EXXEN CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, belirtilen kanal numaraları aracılığıyla Türksat uydusundan ve internet üzerinden şifreli şekilde izlenebilmektedir.

ALMANYA–SLOVAKYA MAÇI HANGİ GÜN?

Almanya ile Slovakya arasındaki eleme karşılaşması, 17 Kasım Pazartesi günü sahne alacak.

ALMANYA–SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen mücadele 22.45'te başlayacak.

ALMANYA–SLOVAKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takımın karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası Eleme maçı, Almanya'nın Leipzig kentinde bulunan Red Bull Arena'da gerçekleştirilecek.

LEROY SANE ALMANYA SLOVAKYA MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

Leroy Sane Almanya Slovakya maçında ilk 11'de yer alıyor.

İşte ilk 11: