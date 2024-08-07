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Laz Böreği tarifi! Laz böreği nasıl yapılır? Laz böreği tatlı mı?

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Laz Böreği tarifi! Laz böreği nasıl yapılır? Laz böreği tatlı mı? Laz böreği, Türkiye'nin Karadeniz bölgesine özgü bir tatlıdır. Bu yazıda, Laz böreği yapımının adım adım tarifini bulabilirsiniz. Laz böreğinin tatlı bir lezzet olduğunu belirtmek gerekir. Bu eşsiz lezzeti denemek ve evde yapmak için tarifi takip edebilirsiniz.

Bu akşam MasterChef Türkiye'de Mavi ve Kırmızı takım, Laz böreği yapmak için kıyasıya bir mücadele verecek. En güzel Laz böreğini hazırlayan takım, eleme potasına gitmekten kurtulacak. Birçok kişi Laz böreğinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Laz böreği, yufka, tereyağı, muhallebi ve şerbet ile yapılan lezzetli bir tatlıdır. Türkiye'de özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde, özellikle Lazların yaşadığı Artvin, Rize ve Trabzon illerinde yaygın olarak yapılır. Laz Böreği tarifi! Laz böreği nasıl yapılır? Laz böreği tatlı mı?

LAZ BÖREĞİ MALZEMELERİ

Hamur İçin:

1 paket yufka (yaklaşık 10-12 adet yufka kullanılır)

İç Harcı İçin:

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 su bardağı irmik

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

3 adet yumurta

1/4 çay bardağı nişasta

Şerbet İçin:

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Yarım limon suyu

Şerbeti Hazırlayın:

Su ve şekeri bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırın.

Karışımı kaynatın ve kaynamaya başladıktan sonra 10-15 dakika daha kaynatın.

Limon suyunu ekleyin ve birkaç dakika kaynatmaya devam edin.

Şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Laz Böreği tarifi! Laz böreği nasıl yapılır? Laz böreği tatlı mı?

İç Harcı Hazırlayın:

Sütü bir tencereye alın ve üzerine şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırın.

İrmiği ekleyin ve karıştırarak pişirin.

Karışım koyulaşmaya başladıktan sonra tereyağını ekleyin.

Vanilin ve nişastayı ekleyin. Son olarak yumurtaları tek tek kırın ve karıştırın.

Karışım pütürsüz ve koyu kıvamlı olana kadar pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Hamuru Hazırlayın:

Yufkaları tezgaha serin. Her yufkayı ince tabaka halinde açın ve yağlayın.

Yağladığınız yufkaların üzerine iç harcı yayın.

Üzerine bir yufka daha serin ve aynı işlemi tekrarlayın. Bu işlemi 10-12 yufka ile tekrarlayın.

Böreği Pişirin:

Fırın tepsisini yağlayın ve yufkaları tepsiye serin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Fırından çıkan böreğin üzerine soğuyan şerbeti dökün.

Servis Yapın:

Şerbeti çekmesi için birkaç saat bekletin. Sonrasında dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Karadeniz Türkiye Yemek Gündem Yemek Tarifi Yaşam Haberler

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