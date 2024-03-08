Lal Denizli kimdir? CHP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı ise Lal Denizli oldu.Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

LAL DENİZLİ KİMDİR?

Lal Denizli, 1991 yılında dünyaya geldi. Milli Futbol Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş'ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli'nin kızıdır. Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı. Lal Denizli, CHP Gençlik Kolları'nda aktif olarak çalışıyor.