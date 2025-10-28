Samsun'un Ladik ilçesine yeni kaymakam olarak atanan Tuğçe Orhan, genç yaşına rağmen mülki idaredeki hızlı yükselişi ve etkili yönetim anlayışıyla dikkat çekiyor. 1995 doğumlu olan Orhan, Bolu Seben Kaymakam Vekilliği ve Londra'daki idari inceleme deneyimiyle mesleki donanımını güçlendirdi. Peki, Ladik'in yeni kaymakamı kim? Tuğçe Orhan kimdir? Detaylar haberimizde...

LADİK'İN YENİ KAYMAKAMI KİM?

Samsun'un Ladik ilçesi, 2025 yılında yeni kaymakamını ağırlamaya başladı. Tuğçe Orhan, genç yaşına rağmen mülki idare amirliği görevine hızlı bir giriş yaptı ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Atama haberi kadar, sosyal medyada gündem olan konulardan biri de Orhan'ın dış görünüşü oldu. Kullanıcılar, Orhan'ı kimi zaman "Barbie bebek" kimi zaman "Cindy bebek" olarak nitelendirirken, bazıları fotoğrafı "yapay zeka ürünü" olarak yorumladı. Binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım, Orhan'ın kamuoyunda kısa sürede tanınmasına vesile oldu.

TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

1995 yılında Elazığ'da doğan Tuğçe Orhan, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2017 yılında dereceyle mezun oldu. Aynı üniversitede Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlayan Orhan, İçişleri Bakanlığının açtığı 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 21 Aralık 2021 tarihinde Elazığ Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Stajlarını il merkezinde, teftiş stajını Ankara'da ve kaymakam refikliği stajını Düzce/Akçakoca ve Ankara/Gölbaşı ilçelerinde tamamlayan Orhan, kısa sürede mesleki deneyim kazandı.

BOLU SEBEN'DE 22 AY KAYMAKAM VEKİLLİĞİ

Tuğçe Orhan, Bolu'nun Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekilliği yaptı. Bu süreçte ilçedeki eğitim ve sosyal projelerde aktif rol oynayan Orhan, halkla yakın temas içinde bir yönetim sergiledi. Bu deneyim, onun sahada çözüm odaklı bir yönetici olarak kendini geliştirmesine imkân sağladı.

LONDRA'DA İDARİ İNCELEMELER

Mesleki gelişimini uluslararası boyuta taşıyan Orhan, İngiltere'nin Londra şehrinde 8 ay süreyle dil eğitimi aldı ve Birleşik Krallık'ın idari yapısı üzerine incelemelerde bulundu. Bu deneyim, Orhan'ın sadece yerel değil, uluslararası perspektife sahip bir yönetici olmasına katkıda bulundu.

DİL YETKİNLİKLERİ

İyi derecede İngilizce bilen Tuğçe Orhan, edindiği dil becerilerini mesleki hayatında etkin şekilde kullanmaktadır. Bu yetkinlik, resmi yazışmalar ve uluslararası ilişkilerde Orhan'a avantaj sağlamaktadır.

GÜZELLİĞİYLE GÜNDEME GELDİ

Ataması sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri Orhan'ın dış görünüşü oldu. Kullanıcılar, Orhan'ı Barbie veya Cindy bebekle kıyaslarken, bazı yorumlar fotoğrafın yapay zekâ ürünü olabileceğini ileri sürdü. Bu durum, Orhan'ın hem mesleki hem de sosyal medyada estetik bir figür olarak gündeme gelmesine neden oldu.

GÖREVİNE BAŞLADI

Atamasının ardından Samsun Valiliği ve Ladik Belediyesi ziyaretlerini tamamlayan Tuğçe Orhan, görevine başlamıştır. Ladik ilçesinde halkla yakın ilişkiler kurmayı hedefleyen Orhan, sorunlara çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekmektedir.