KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA E-DEVLET: KYK yurt başvuru sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sürecinin ardından öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. Milyonlarca öğrenci, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanırken devlet yurtlarında barınma imkânına erişebilmek için KYK yurt başvurularını tamamladı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanır, yurt ücretleri 2025-2026 dönemi için ne kadar oldu? İşte detaylar…

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA E-DEVLET

KYK yurt başvuru sonuçları, e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle alınabilir. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başvuruları 2–6 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlandıktan sonra, sonuçlar en geç 15 Eylül 2025 tarihine kadar açıklanacaktır.

Açıldıktan sonra, sonuç ekranına erişimi "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" başlığı altında bulabilirsiniz. Sorgulama ekranında; yurt tipi, kabul durumu, yurt adı ve kesin kayıt detayları yer alacaktır.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular 6 Eylül 2025'te sona erdi. Kurum geçmiş yıllardaki uygulamalara dayanarak sonuçların 1–2 hafta içinde açıklanacağını belirtiyor. Bu nedenle 15 Eylül 2025 son tarih olarak öne çıkıyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?

Eylül ortasına kadar sonuçlar açıklanmasa bile, bu tarihten önce erişime açılma olasılığı yüksektir. Şu an itibarıyla (10 Eylül 2025) henüz resmi açıklama yapılmadı, ancak beklenti 13–15 Eylül arasıdır.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Sonuçları sorgulamak için:

e-Devlet giriş yapın.

Arama çubuğuna "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" yazın.

Açılan sayfada T.C. kimlik ve şifrenizle yerleştirme durumunuzu görün.

"Yurt kazandı" ibaresi yer alırsa, yurt detayları ve kayıt işlemleri görüntülenir.

Kesin kayıt için gerekli adımlar: ilk kayıt ücretini yatırmak ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayı vermek. Bu adımlar yapılmazsa, yurt hakkı iptal edilebilir.

KYK YURT ÜCRETLERİ 2025-2026 NE KADAR?

KYK yurt ücretleri, başvuru ve yerleştirme döneminde en çok merak edilen konulardan biri. 2025–2026 dönemi için resmi yeni ücretler henüz yayımlanmadı. Ancak basında yer alan ve kaynaklarda belirtilen ücretler aşağıdaki gibidir; bu veriler güvenilir kabul edilebilir; resmi açıklama yapılana kadar yol gösterici olacaktır.

1. Tip: 750 TL

2. Tip: 850 TL

3. Tip: 850 TL

4. Tip: 1?050 TL

5. Tip: 1?150 TL

6. Tip: 1?250 TL

Bu ücretler, sadece aylık yurt kullanımı için geçerlidir. Ayrıca çoğu durumda ilk kayıt ücreti ve güvence bedeli gibi tek seferlik ödemeler de talep edilebilir; bunlar kayıttan önce duyurulacaktır.

Resmi tarifeler açıklandığında, kaynaklarda güncellemeye dikkat etmeniz önemlidir.