KYK Yurt başvurular ne zaman? 2025-2026 KYK Yurt başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK yurtlarına çevrildi. Eğitim hayatı boyunca barınma ihtiyacını KYK yurtlarında karşılamak isteyen binlerce öğrenci, başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda sıkça sorulan sorular arasında "KYK yurt başvuruları başladı mı?" ve "Başvuru şartları neler?" gibi konular öne çıkıyor. Öğrenciler ve aileler, sürece dair güncel bilgilere ulaşmak için araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK yurt başvuru tarihleri, üniversiteye yeni yerleşen binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Ancak 2025 yılı itibarıyla başvuruların ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları, YKS tercih sonuçlarının ilan edilmesinden yaklaşık bir hafta sonra başlamıştı. Bu nedenle bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor. Bu nedenle başvuru yapacak öğrencilerin e-Devlet hesaplarına erişim sağlamaları gerekiyor. Henüz e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin, kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek şifre almaları gerekiyor. Ayrıca e-Devlet'e internet bankacılığı, elektronik imza, mobil imza ya da yeni T.C. kimlik kartı ile de giriş yapılabiliyor. Başvuru sürecinde herhangi bir aksaklık yaşamamak için bu adımların önceden tamamlanması büyük önem taşıyor.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

KYK yurtlarına başvurmak isteyen öğrencilerin bazı temel şartları taşıması gerekiyor. İşte başvuru için aranan kriterler:

Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

Eğitim gördüğü üniversite ya da programın, ailesinin ikamet ettiği il ya da ilçe dışında bulunması.

Kasten işlenmiş bir suçtan bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olması. Ayrıca, affa uğramış olsa bile devlete karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, dolandırıcılık, rüşvet, uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan hüküm giymemiş olması gerekiyor.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için de, taksirli suçlar dışında bir yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunmaması şartı aranıyor.

Daha önce Bakanlığa bağlı yurtlardan çıkarma cezası almamış olmak.

Uluslararası öğrencilerin ise öğrenci belgesi, ikamet izni ve pasaport fotokopisi gibi belgeleri ibraz etmesi gerekiyor.

Zorunlu staj dışında, brüt asgari ücretin 1,5 katından fazla maaşla çalışmıyor olmak.

Akıl ve ruh sağlığı yerinde olmak, bulaşıcı hastalık taşımamak.

Başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Bu koşulları taşıyan öğrenciler, belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden KYK yurt başvurusu yapabiliyor.

KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

KYK yurtları, sundukları imkanlara ve oda düzenlemelerine göre farklı tiplere ayrılıyor. Öğrenciler, yerleştirildikleri yurdun tipine göre konaklama koşulları açısından farklı deneyimler yaşayabiliyor. İşte tip 1'den tip 6'ya kadar KYK yurtlarının genel özellikleri:

1. ve 2. Tip Yurtlar:

Bu yurtlar genellikle 6 ila 8 kişilik büyük odalardan oluşuyor. Temel barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılandığı bu yurtlarda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği hizmeti veriliyor. Kalabalık oda yapısıyla ekonomik seçenekler arasında yer alıyor.

3. ve 4. Tip Yurtlar:

Bu yurtlarda oda kapasitesi genellikle 2 ila 4 kişi arasında değişiyor. Odalarda çalışma masası, mini buzdolabı ve bazı durumlarda kitaplık bulunabiliyor. Banyo ve tuvaletler ise çoğunlukla ortak kullanım alanı şeklinde düzenlenmiş durumda.

5. ve 6. Tip Yurtlar:

KYK'nın en donanımlı ve konforlu yurtları arasında yer alan bu tipteki yurtlarda, odalar 1, 2 veya 3 kişilik. Her odada özel banyo ve tuvalet bulunuyor. Bu yurtlar, sundukları olanaklar nedeniyle diğer tiplere göre daha yüksek konaklama ve depozito ücretine sahip.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

2025-2026 Eğitim yılının KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı.

Geçen yılın KYK yurt ücretleri şöyle;