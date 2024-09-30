Kuzey yarım kürede 21 Mart-21 Haziran arası, güney yarım kürede 24 Eylül-21 Aralık tarihleri arasındaki zaman dilimine ne ad verilir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Kuzey yarım kürede 21 Mart-21 Haziran arası, güney yarım kürede 24 Eylül-21 Aralık tarihleri arasındaki zaman dilimine ne ad verilir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Bolero nedir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kuzey yarım kürede 21 Mart- 21 Haziran arası, güney yarım kürede 24 Eylül-21 Aralık tarihleri arasındaki zaman dilimine ne ad verilir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
KUZEY YARIM KÜREDE 21 MART-21 HAZİRAN ARASI, GÜNEY YARIM KÜREDE 24 EYLÜL-21 ARALIK TARİHLERİ ARASINDAKİ ZAMAN DİLİMİNE NE AD VERİLİR?
A: İlkbahar
C: Sonbahar
B: Yaz
D: Kış
Cevap: