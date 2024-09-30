ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kuzey yarım kürede 21 Mart- 21 Haziran arası, güney yarım kürede 24 Eylül-21 Aralık tarihleri arasındaki zaman dilimine ne ad verilir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KUZEY YARIM KÜREDE 21 MART-21 HAZİRAN ARASI, GÜNEY YARIM KÜREDE 24 EYLÜL-21 ARALIK TARİHLERİ ARASINDAKİ ZAMAN DİLİMİNE NE AD VERİLİR?

A: İlkbahar

C: Sonbahar

B: Yaz

D: Kış

Cevap: