Kuzey İrlanda Almanya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kuzey İrlanda Almanya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Kuzey İrlanda Almanya kaç kaç? Kuzey İrlanda Almanya canlı maç anlatımı ve Kuzey İrlanda Almanya kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

KUZEY İRLANDA ALMANYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Kuzey İrlanda Almanya maçı 1-0'lık Almanyaüstünlüğüyle devam ediyor.

KUZEY İRLANDA ALMANYA MAÇI CANLI İZLE

Kuzey İrlanda Almanya maçını EXXEN'de canlı olarak izleyebilirsiniz. Kuzey İrlanda Almanya maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

KUZEY İRLANDA ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuzey İrlanda Almanya maçı bu akşam saat 21.45 itibariyle başlayacak.

KUZEY İRLANDA ALMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kuzey İrlanda Almanya maçı Belfast'da, Windsor Park Stadyumu'nda oynanacak.