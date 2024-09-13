KÜTAHYA'DA DEPREM! Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Kütahya'da nerede deprem oldu?

Kütahya'da deprem mi oldu ve Kütahya'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Kütahya'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Kütahya'da açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Kütahya'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kütahya'nın Merkez ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki vatandaşlar arasında kısa süreli bir endişeye yol açtı. Depremin etkileri hakkında detaylı bilgi edinilmesi ve hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor.

KÜTAHYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Bugün sabah saatlerinde Kütahya'nın Merkez ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ve etkileri hakkında henüz detaylı bir bilgi bulunmamakla birlikte, bölgedeki vatandaşlar kısa süreli bir endişe yaşadı.