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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman 6. sezon hangi tarihte yayınlanacak?

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ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 6. sezonu ne zaman başlıyor ve Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geliyor. Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer'in yer aldığı dizinin yeni sezonuna dair heyecan artarken, "Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman 6. sezon hangi tarihte yayınlanacak?

Kuruluş Osman 6. sezon başlangıç tarihi ve yeni bölümü ne zaman başlayacağı merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölümü ve fragman detayları konusunda bilgi arayışı devam ederken, Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosu seyirciler tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman yeni sezon bölümü ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman 6. sezon hangi tarihte yayınlanacak? Detaylar haberimizdedir...

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman dizisinin 164. bölümünde yaşanan heyecan dolu sezon finali sonrası, izleyiciler 6. sezon için sabırsızlanıyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu alan dizi, güçlü senaryosu ve etkileyici oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topluyor. Tarihe ışık tutan Kuruluş Osman, yeni sezonu ile çok yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezonun ne zaman başlayacağına dair bir fragman yayımlanmış olsa da, Kuruluş Osman'ın 165. bölümünün yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin takipçileri, sezonun başlamasını ve yeni bölümün ne zaman ekrana geleceğini merakla bekliyor.

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman 6. sezon hangi tarihte yayınlanacak?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Mirza Bahattin Doğan (Yakup Bey), Yusuf Gökhan Atalay (Yunus Emre), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Berk Erçer (Konur), Sevil Akı (Saadet Hatun), Emre Dinler (Mehmet Bey), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Javokhir Zakirov (Görklü Han), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Yağmur Öztürk (Efendize Elçim Hatun), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Adil Şahin (Kara Ali), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Çağıl Aydıner (Prenses Maria), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp)

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman 6. sezon hangi tarihte yayınlanacak?

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman 6. sezon hangi tarihte yayınlanacak?

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman 6. sezon hangi tarihte yayınlanacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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