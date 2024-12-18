Kuruluş Osman 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kuruluş Osman dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kuruluş Osman 176. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman 176. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Aralık Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

''Cenkte galibiyeti getiren erin çokluğu değildir, yürektir evlatlar.''

Kuruluş Osman'da, Osman Bey Akhisar Kalesi'ni kuşatıp, gülle ateşleriyle surları döverken öte yandan Uçlara dönen Moğollar, Türk obalarını yakıp yıkıyorlar. Osman Bey'den intikam almak için yemin eden Sofia vazgeçmiyor. Sofia, Moğol Elçisinin gelişi üzerinden Osman Bey'e tuzak kurmak için harekete geçiyor.

MOĞOLLAR GERİ DÖNDÜ

Osman Bey, Akhisar'ı kuşatmışken Moğol'un baş komutanı Ulugan'ın elçisi obaya gelir. Osman Bey'den vergi isterler. Elçi ile karşı karşıya gelen Bala Hatun onu obadan nasıl gönderecektir?

MOĞOLLAR TÜRK OBALARINI YAKIYORLAR

Moğol Elçisi, Osman Bey'in karşısına çıkararak vergi isteklerini söyler. Asla vergi vermeyeceklerini söyleyen Osman Bey, elçinin laubali tavrına karşılık ne yapacaktır? Osman Bey'in cevabı Moğol Elçisini çok öfkelendirir. Bunu yüce komutanları Ulugan'a hakaret sayan Elçi, obalarda kıyım yapmaya başlar! Osman Bey, Moğol belasına rağmen bu kıyımlara engel olabilecek midir?

OSMAN BEY VE TÜRKLER, AKHİSAR SURLARINA DAYANDILAR

Osman Bey önüne çıkan bütün engellere rağmen fütuhattan geri durmayacaktır. Şimdi hedefi Akhisar'dır. Osman Bey'in Akhisar fethi için yapacağı ilk hamle nedir? Osman Bey, Moğol tehlikesine rağmen fütuhattan geri durmayacaktır. Osman Bey, Akhisar'ı dört bir yandan kuşatmışken Lucas oradan kurtulabilecek midir? Osman Bey, Akhisar'ı fethedebilecek midir?

LUCAS VE SOFIA ŞİMDİ NE YAPACAK?

Lucas ve Sofia, Osman Bey'in Akhisar'ı fethetme gayesini öğrenirler. Osman Bey'i durdurmak için nasıl bir oyun kuracaklardır?

SOFIA'NIN YENİ TUZAĞI!

Poena, Sofia ile buluşur ve obada olup biten her şeyi anlatır. Sofia, Moğol Elçisinin gelişi üzerinden Osman Bey'e nasıl bir tuzak ve oyun kuracaktır?

KURULUŞ OSMAN 176. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 176. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

ORHAN BEY

Oyuncu Emre Bey'in canlandıracağı Orhan Bey babasının yolundan ilerleyecek. Karacahisar Bey'i Emre Bey, Osman Bey'in postu için en güçlü aday olacak. tratejik zekasıyla öne çıkan Orhan Bey, savaşı sadece fiziksel güç olarak değil bir akıl mücadelesi olarak görecek ve birçok rakibini alt edecek.

YAKUP BEY

Germiyanoğlularının Bey'i Yakup Bey'i Mirza Bahattin Doğan canlandıracak. Yakup Bey, Türk'ün ve İslam'ın birliğine hizmet eden siyasi bir dehadır. Yakup Bey'in hayali devlet kurmak, sultan olmaktır. Bunun için sarayına alimleri doldurur. Ordusunu güçlendirir. Bir süre sonra Anadolu'nun hakimi Selçuklu Devlet'iyle aynı güce sahip olur.

YUNUS EMRE

Gökhan Atalay'ın oynayacağı Yunus Emre tarihte büyük bir iz bırakmıştır. Şiirleri, Anadolu'nun her yanına yayılmıştır. Yunus Emre'nin yolu sonunda Kayılara rastlayacak. Osman Bey'de cihana kök salacak devletin izlerini görecek. Osman Bey'e ve Orhan Bey'e düştükleri dar durumlarda manevi desteklerde bulunacak.

SAADET HATUN

Yakup Bey'in hatunu Saadet Hatun'u oynayacak isim Sevil Akı olacak. Saadet hanım güç için yaşayan bir kadındır. Germiyanoğlu Bey'inin hatunu olmak onun için çok kıymetlidir. Saadet Hanım için bütün istikbal biricik evlatları, gözünden sakındığı Şehzade Mehmet ile Gonca Hatun'dur.

MEHMET BEY

Yakup Bey'in hırslı büyük oğlu Mehmet Bey, hırslarının esiri olduğu için Osmanoğullarını en büyük rakibi görür bu yüzden Orhan'ın elinde olan her şeyi alması gerektiğini düşünür. Bu karakteri genç oyuncu Emre Dinler canlandıracak.

ALAEDDİN BEY

Alaeddin Bey karakteri genç oyuncu Ömer Faruk Aran tarafından canlandırılacak. Alaeddin dedesi Edebalı'nın tedrisatından geçerken ahilerden ve annesinden silah eğitimi almıştır ve kendini çok iyi eğitmiştir. Silah kullanmada usta olmasının yanında çevikliği sayesinde kendinden çok daha güçlü savaşçılara karşı fiziksel özelliklerini avantaja dönüştürmeyi bilmektedir.

FATMA HATUN

Osman Bey'in sır küpü Fatma Hatun ağabeylerine çok bağlıdır. Ailesinin sorunlarıyla her daim ilgilenen Fatma Hatun rolünde Leya Kırşan'I göreceğiz.

VASILIS

Genç oyuncu Rıdvan Aybars Düzey dizide Vasilis rolünde olacak. Vasilis, manastırlarda Türklere karşı kin ve nefretle büyümüştür. Türkler'e karşı dinmeyecek bir öfke barındırmaktadır. Amacı Türklerin destanlarını sonlandırmaktır.

GONCA HATUN

Belgin Şimşek'in oynayacağı Gonca Hatun dizide Yakup Bey'in kızı olacak. Babası Yakup Bey'e sadıktır. Devletinin ikbali ve mutluluğunu çok önemser. Bunun için yapmayacağı şey yoktur.