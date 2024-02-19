Kürsüde depremi konuşurken deprem oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir toplantı esnasında Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, kürsüde depremle ilgili konuşurken 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Salonda depremi hissedenler arasında kısa süreli panik yaşanırken, Bekir Aydın, "Depremi konuşurken deprem oldu. Allah ülkemizi felaketlerden korusun." diyerek konuşmasına devam etti.

KÜRSÜDE KONUŞURKEN DEPREME YAKALANDI

Orhangazi'de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katılımıyla Nadır Tesisleri'nde Orhangazili muhtarlar, STK temsilcileri ve hemşehri dernekleri ile gerçekleşen buluşmada kürsüde konuşma yapan Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, konuşmasının bir bölümünde deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm vurgusu yaptığı esnada Gemlik merkezli 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın

"DEPREMİ KONUŞURKEN DEPREM OLDU"

Salonda depremi hissedenler arasında kısa süreli panik yaşanırken, Bekir Aydın "Depremi konuşurken deprem oldu. Allah ülkemizi felaketlerden korusun." deyip konuşmasına devam etti.