Kürşat Yılmaz kimdir? Kürşat Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Kürşat Yılmaz kimdir? Kürşat Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Türkiye'nin yakın siyasi ve toplumsal tarihinde tartışmalı bir figür olarak öne çıkan Kürşat Yılmaz, hem siyaset sahnesindeki etkinliği hem de hukuksal süreçleri ile dikkat çekiyor. Peki, Kürşat Yılmaz kimdir? Kürşat Yılmaz kaç yaşında, nereli? Kürşat Yılmaz'ın hayatına dair detaylar haberimizde!

Türk siyaset ve toplumsal tarihinin tartışmalı figürlerinden biri olan Kürşat Yılmaz, hem genç yaşta siyasete adım atması hem de suç geçmişi ile dikkat çeken bir isimdir. Peki, Kürşat Yılmaz kimdir? Kürşat Yılmaz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KÜRŞAT YILMAZ KİMDİR?

Kürşat Yılmaz, 3 Mart 1960 tarihinde Giresun'da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Yakup Kürşad Yılmaz olan Yılmaz, genç yaşta Ülkücü Gençler Derneği'nde yöneticilik yaparak toplumsal ve siyasi yaşama adım atmıştır. Türkiye'nin siyasi çalkantılarının yoğun olduğu 1980 öncesi dönemde aktif olarak siyasette yer alan Yılmaz, zamanla suç işleme sürecine girmiştir.

Yılmaz'ın adı özellikle "Banker Kastelli" olarak bilinen Cevher Özden'in vurulması olayıyla gündeme gelmiştir. Bu olay sonrası tutuklanan Kürşat Yılmaz, Türk hapishanelerinden üç kez kaçmayı başarmıştır. Ancak 1998 yılında Bulgaristan'da yakalanması ile uzun kaçış dönemi sona ermiştir.

2005 yılında Endüstri Holding'in yağmalanması suçlaması ile yeniden tutuklanan Yılmaz, uzun süren yargılama süreçleri sonunda toplam 66 yıl hapis cezası almıştır. Bu cezalar arasında, 1995 yılında eski Kuşadası Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu'nun öldürülmesi gibi ciddi suçlar da bulunmaktadır. Avukatlarının başvurusuyla yeniden yargılanan Yılmaz, 2021 yılında tahliye edilmiştir.

KÜRŞAT YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

Kürşat Yılmaz, 3 Mart 1960 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 65 yaşındadır. Hayatının büyük bir kısmını hem siyasi faaliyetler hem de hukuksal mücadelelerle geçirmiştir. Yaşadığı deneyimler, Yılmaz'ı Türkiye'nin tartışmalı figürlerinden biri haline getirmiştir.

KÜRŞAT YILMAZ NERELİ?

Kürşat Yılmaz, Karadeniz'in önemli şehirlerinden biri olan Giresun doğumludur. Giresun'un kültürel ve siyasi atmosferi, Yılmaz'ın genç yaşta siyasetle tanışmasında önemli rol oynamıştır. Ülkücü hareketin etkisi altında büyüyen Yılmaz, bölgesel bağlarını ve siyasal duruşunu uzun yıllar boyunca sürdürmüştür.

KÜRŞAT YILMAZ EŞİ KİM?

Kürşat Yılmaz'ın özel hayatı, özellikle medyada çok fazla yer almamış olsa da bilinen kadarıyla evli olduğu ve ailesine önem verdiği belirtilmektedir. Eşi hakkında detaylı ve doğrulanmış bilgiler sınırlıdır. Yılmaz, özel yaşamını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden bir profil çizmiştir.

Dilara Yıldız
