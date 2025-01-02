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Kürşad Zorlu istifa mı etti? Kürşad Zorlu İYİ Parti'den neden istifa etti?

Kürşad Zorlu istifa mı etti? Kürşad Zorlu İYİ Parti'den neden istifa etti?
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Kürşad Zorlu kimdir, istifa mı etti soruları gündemde. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu neden istifa ettiği merak ediliyor. Peki, Kürşad Zorlu istifa mı etti? Kürşad Zorlu İYİ Parti'den neden istifa etti?

İyi Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, yaptığı açıklama ile İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Kürşad Zorlu İyi Parti'den neden istifa etti? Kürşad Zorlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

KÜRŞAD ZORLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

14 Mayıs seçimlerinde istenilen sonucun alınamamasının ardından Meral Akşener'in genel başkanlığı bırakmasıyla İyi Parti'de başlayan çöküş süreci devam ediyor. Son olarak, İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu istifa etti.

Kürşad Zorlu istifa mı etti? Kürşad Zorlu İYİ Parti'den neden istifa etti?

Kürşad Zorlu'nun istifa açıklaması;

"Veda Vakti… Aziz Milletimin yüksek dikkatine; Kadim değerlerimize olan sadakatimle ve 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' düsturuyla bugüne kadar siyaseti yalnızca bir görev değil, milletimizin aydınlık geleceği için bir sorumluluk ve hizmet alanı olarak gördüm. Bu hedef ve şuurla, davete icabet ederek, 19 Kasım 2022 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Partimin bana verdiği görevleri, zorlu bir siyasi atmosferde yüksek bir gayretle ve kıvançla yürüttüm. Bilindiği üzere, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen 8 aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım.

Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım. Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ PARTİ ile olan resmi bağımı noktalıyorum. Bu çatı altında birlikte mücadele verdiğim dava arkadaşlarıma ve desteğini benden esirgemeyen teşkilatımızın emektar fertlerine yürekten teşekkür ediyorum.

Almış olduğum bu kararın geçmişte ortaya koyduğumuz birliktelik ruhuna zarar vermemesi yahut polemiklere kapı aralamasına izin verilmemesi en büyük temennimdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeme hizmet için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim. Sevgi ve saygılarımla."

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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