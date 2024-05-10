KURBAN ETİ YEMEK TARİFLERİ #129385 Kurbanda dana etiyle neler yapılır? Yumuşacık kurban eti nasıl pişirilir?

Kurban etiyle hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli yemek tarifleri arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Kurban eti ile ne yapılır ve yumuşacık kurban etiyle dana kavurma nasıl olur merak ediliyor. Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinibayramdır. Kurban etiyle nefis yemek tarifleri haberimizde yer alıyor. Kurbanda dana etiyle neler yapılır?

KURBAN BAYRAMINDA HANGİ YEMEKLER YAPILIR?

Koyun eti ile kavurma tarifi

Malzemeler: 1 kg koyun but 100 gr kuyruk yağı, karabiber, kekik, yeteri kadar tuz

Hazırlanışı: Kuyruk yağını ince ince doğrayın, tencerede yağını salana kadar kavurun. Tencereye kuşbaşı doğranmış butu alın. 1 saat boyunca kısık ateşte kendi suyunda pişirin. Ara ara tencerenin kapağı kapalı şekilde sallayın. Etlerin yer değiştirerek yağ ile temas etmesini sağlayın. Et pişince üzerine tuz ve kekik serpip servis eden Afiyet olsun.

Dana eti ile kavurma tarifi

Malzemeler: 1 kg yağsız dana kuşbaşı, karabiber, kekik, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, tuz, pulbiber

Hazırlanışı: Kuşbaşı doğranmış eti tencereye alıp orta ateşte kendi suyunda haşlanmaya bırakın. Et suyunu çekince üzerine bir bardak su ekleyip haşlamaya devam edin. Haşlanan eti beklemeye alın. ayrı bir tencereye yağı koyun. Isınan yağa pulbiber, tuz, kekik ve karabiberi ekleyin. 5 dakika malzemeleri karıştırın. Yeterince karıştırdığınız malzemelerin üzerine haşlanmış etleri ilave edin. Etler kızarana kadar pişince servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

KURBAN ETİ İLE NELER YAPILIR?

Kurban Bayramında en çok tüketilen yiyeceklerin en başında kavurma yer alıyor. Kurban Bayramında kavurmayı dana etinden yapıyorsanız pişmesi ve yumuşak olması koyun etine göre biraz zahmetli olabilir. Ayrıca hemen kesildiği gün değil de en azından bir gün dolapta beklemiş eti kavurma yaparsanız istediğiniz yumuşaklığı elde edebilirsiniz. Önce kızgın ateş sonra orta ateşe dikkat ederseniz ve tuz ile baharatları sonradan eklerseniz kavurmanız yumuşak olur. İşte kavurma tarifi...

Dilediğiniz miktarda kuyruk yağı

1 kg kadar dana veya koyun eti

Dilediğiniz baharatlar( tuz, karabiber, kekik)

Kavurma yapılışı:

1. Adım. İlk olarak etlerinizi sudan geçirin. Ve üzerindeki kanın temizlendiğinden iyice emin olun.

2. Adım: Daha sonra kuyruk yağını ve etleri doğrayın.

3. Adım: Eğer düdüklü tencereniz varsa etleri ve kuyruk yağını düdüklü tencerenin içerisine atın.

4. Adım: Düdüklü tencerenin içerisine su koymanıza gerek yok et kendi suyu ile pişecektir.

5. Adım: 40 veya 45 dakika sonra düdüklü tencerenin kapağını açarak etleri bir tavaya boşaltın.

6. Adım: Daha sonra etleri tavada kavurabilirsiniz.

YUMUŞACIK KURBAN ETİ NASIL PİŞİRİLİR?

Kavurma et pişirmede kolay bir usuldür. Aynı zamanda eti muhafaza etme yöntemidir. Kavurma yaparken hayvansal yağlar kullanılabilir. Ancak illa da kuyruk yağı kullanmak şart değil, iç yağ ya da tereyağı da kullanılabilir. Kavurma hayvansal yağ ile yapılacaksa ilk önce yağ tencereye alınır ve kısık ateşte pişirilir. Eriyen yağ süzülür ve yağdan akan tanecikler ayıklanır. Sonrasında ise kuşbaşı doğranan etler yağa ekleyip, sotelenir. Kısık ateşte en az 2-3 saat pişirerek, lezzetli bir kavurma elde edebiliriz. Kavurmanın lif lif olması için ise et piştikten sonra kaşıkla yavaşça ezilir.

KAVURMA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI NEDİR?

Etin kendi yağı ile kendi suyu içinde pişirilmesi gerekir. Ayrıca yağ veya su ilavesi yapılmamalı. Etin lezzetini bozar. Pişiminin ilk yarım saati içinde tencerenin kapağı ile etlerin arasına ayrıca kapak görevi gören herhangi bir tabak yerleştirilmesi, etlerin daha yumuşak pişmesini sağlar. Tuzu pişime 5 dakika kala ilave edilmeli. Aksi halde sertleşir. Üzerinde biriken köpükleri ayırarak, etin çok fazla kurumasına mahal bırakmadan ateşten alınmalı.